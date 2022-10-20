قطار «ذا بالم مونوريل» ينطلق في «ذي بوينت»

أبوظبي (الاتحاد)

تفتح محطة القطار الأحادي «ذا بالم مونوريل» في «ذي بوينت»، الوجهة البحرية الشهيرة التابعة لشركة «نخيل» في «نخلة جميرا»، أبوابها رسمياً اعتباراً من اليوم 20 أكتوبر، ما يجعل الزوار ينطلقون في رحلة جديدة على متنه وهم في طريقهم إلى تلك الوجهة السياحية المميزة.

وتشكل هذه المحطة الجديدة جزءاً من الجهود المتواصلة التي يقوم بها «ذا بالم مونوريل» لدعم رؤية دولة الإمارات بأن تصبح دولة ذكية ومستدامة بالكامل من خلال تعزيز قطاع النقل الجماعي وتطوير إمكانات تنقل السياح والمقيمين بسهولة.

ويربط القطار الأحادي كل المعالم السياحية ببعضها في مختلف أنحاء «نخلة جميرا»، بدءاً من محطة «ذا بالم جيت واي»، مروراً ب«حديقة الاتحاد» و«نخيل مول» وصولاً إلى «أكوافنتشر» في «أتلانتس» بعد مروره من الآن وصاعداً في محطة «ذي بوينت»، ما يسمح للزوار الاستمتاع بمشاهدة المعالم الهندسية العمرانية أثناء رحلتهم الخالية من المشقّات والتوتر بعيداً عن الازدحام المروري على الطرقات.

وقد بات بإمكان الزوار الراغبين بحضور فعاليات مهرجان RELM FEST المقبلة في عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، استخدام أحدث محطات هذا القطار بدلاً من قيادة سياراتهم.

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لدى شركة «نخيل»: إن محطة القطار الأحادي الجديدة في «ذي بوينت»، تشكل خطوة أساسية أخرى في إطار التزاماتنا بتعزيز إمكانات وصول المقيمين والسياح إلى مختلف الأماكن السياحية في «نخلة جميرا» وجعلهم يمضون فيها أجمل الأوقات التي تبقى في ذاكرتهم إلى الأبد. ومن هذا المنطلق، فإن «ذا بالم مونوريل» يشكّل وسيلة مستدامة وخالية من التعب لدى زيارة المعالم المختلفة التي تزخر بها الجزيرة.

ساعات عمل قطار «ذا بالم مونوريل» هي من 9:15 صباحاً حتى 10:00 ليلاً من الاثنين إلى الخميس، وحتى منتصف الليل من الجمعة إلى الأحد.