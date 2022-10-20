رانفير سينغ يقضي عطلته في جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد) قضى النجم البوليوودي وسفير جزيرة ياس رانفير سينغ، 3 أيام في جزيرة ياس مع 300 ضيف من الهند بمن فيهم الفائزون بمسابقة «فلاي مي تو ياس» ضمن حملة MakeMyTrip، حيث استمتع الضيوف بزيارة المدن الترفيهية، ومناطق الجذب السياحية الحائزة عدة جوائز، بما فيها عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتر وورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وياس مول، وياس باي ووترفرونت. وشوهد الأيقونة الهندية الذي صار بمثابة سفير الثقافة الهندية على مستوى العالم مع معجبيه، وهو يستمتع بالمغامرات المثيرة في جزيرة ياس. وكان من بين الضيوف الفائزين الذين تم اختيارهم من خلال تحدي رقصة «هوك ستيب» على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بحملة MakeMyTrip، كما دعا المعجبين لعرض حركاتهم الراقصة على غرار رانفير سينغ على أنغام أغنية جزيرة ياس Yas Hai Khaas التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام. وشهد الفيديو الموسيقي المصور على الطريقة البوليوودية، رانفير يغني ويرقص في طريقه عبر الجزيرة، وشاهده أكثر من 7 ملايين مشاهد في اليوم الأول.