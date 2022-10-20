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«ديرفيلدز مول» يحتفي ب «ديوالي»

«ديرفيلدز مول» يحتفي ب «ديوالي»
20 أكتوبر 2022 12:11

أبوظي (الاتحاد)
أعلن «ديرفيلدز مول»، مركز التسوق الشهير في العاصمة أبوظبي، عن إطلاق مجموعة استثنائية من الأنشطة المستوحاة من مهرجان ديوالي، لغاية 30 أكتوبر الجاري.
ويقدم «ديرفيلدز مول» مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تلبي تطلعات أفراد العائلة، حيث يوفر للراغبين بالارتقاء بإبداعاتهم وأساليبهم الفنية ورش تصميم الأساور التقليدية يومياً من الساعة 5 - 7 مساءً في القاعة الرئيسة للمول. ويمكن للأطفال المبدعين صقل مهاراتهم في التلوين من خلال مسابقة يومية في التوقيت نفسه.
ويشهد المركز توزيع الحلويات الهندية التقليدية كرمز للترحيب بالضيوف طوال فترة المهرجان، كما يحظى الزوار في 22 و23 أكتوبر بفرصة الاستمتاع بعروض رقصات بوليوود الشهيرة احتفاءً بالثقافة الهندية والتراث الهندي العريق. ويمكن للزوار المشاركة في ورش نابضة بالألوان لتعلم فن الرانجولي يوم 24 أكتوبر، فضلاً عن جلسات رسم الحناء اليومية حتى 22 أكتوبر بين الساعة 7 و9 مساءً.
وقال نبيل السكوتي، مدير عام «ديرفيلدز مول»: يمثل مهرجان ديوالي جزءاً مهماً من برنامج فعالياتنا في سياق مواصلة جهودنا لخدمة مجتمعنا وتوفير الأنشطة الترفيهية لسكان الدولة. ونفخر باستقطاب الزوار من مختلف الثقافات لاختبار فعاليات احتفالية عالمية متنوعة. 

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