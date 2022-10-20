الجمعة 21 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

تحديد موعد مهمة "أريان 6" الأولى

أرشيفية
20 أكتوبر 2022 12:12

حُدد الربع الأخير من عام 2023 موعداً لمهمة صاروخ "أريان 6" الأولى، على ما أعلن الأربعاء المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) التي اضطُرت في الربيع لإرجاء المهمة إلى العام المقبل نتيجة تأخير حصل في عمليات اختبار الصاروخ الجديد.

وقال جوزيف أشباخر في مؤتمر صحافي إنّ الربع الأخير من 2023 هو "تاريخ مُتوقَّع ويتعيّن على البرنامج أن ينجز تباعاً وفي أوقات محددة عدداً من المراحل الرئيسة ليبقى هذا الموعد ثابتاً".

وأُطلق برنامج الصاروخ الجديد ليحل محل "أريان 5" واتمام المهام التي سبق كان يجريها صاروخ "سويوز" الروسي، في العام 2014.

وكانت مهمة "أريان 6" الاولى مقررة عام 2020 أصلاً إلا أنها أُجّلت عامين بسبب جائحة كوفيد-19 وتسجيل صعوبات في عملية إعداده.

وخلال الأيام الماضية، اتضحت بعض الشيء الصورة المتعلقة بإطلاق "أريان 6" نتيجة إنجاز خطوات رئيسة عدة، منها تجميع كامل أجزاء الصاروخ على منصة إطلاقه في كورو (غويانا الفرنسية) لإجراء "الاختبارات المشتركة" على الأرض والبدء في ألمانيا باختبارات على الأرض للطابق العلوي القابل لإعادة الاستخدام، وهو ابتكار رئيسي يتميز به الصاروخ.

وأوضح أشباخر أنّ التزام الموعد المحدد لإطلاق الصاروخ يتطلّب "بحلول الربع الأول من عام 2023" نجاح الاختبارات التي ستُجرى في ألمانيا وتتمثل في ثلاث عمليات تشغيل لمحرك فينشي الخاص بالطابق العلوي، وأن تكون سمحت الاختبارات في غويانا بتشغيل محرك فولكان الخاص بالطاب الرئيسي من الصاروخ، بالإضافة إلى إتمام "مراجعة كفاءة نظام الإطلاق".

المصدر: وكالات
وكالة الفضاء الأوروبية
آخر الأخبار
صورة موضوعية
دنيا
5 مهارات أساسية لتعزيز الثقة بالنفس
اليوم 13:11
700 دقيقة تهدد «الدون» بالحرمان من «المونديال»!
الرياضي
700 دقيقة تهدد «الدون» بالحرمان من «المونديال»!
اليوم 13:00
أف ب
دنيا
مخطوطة بخط اليد لسيناريو فيلم تُباع بأكثر من 290 ألف دولار
اليوم 12:48
تشاكا يسترجع أصعب موقف في حياته
الرياضي
تشاكا يسترجع أصعب موقف في حياته
اليوم 12:45
ماهي العلاقة بين الإنفلونزا وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية
دنيا
ماهي العلاقة بين الإنفلونزا وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية
اليوم 12:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©