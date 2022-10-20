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وفاة ساحر شهير وسط ضحكات الجمهور
وفاة ساحر شهير وسط ضحكات الجمهور
20 أكتوبر 2022 09:30
في واقعة "غريبة"، توفي ساحر معروف في إسبانيا، أمام أنظار جمهوره، ولم يدرك الحضور خطورة الموقف ظنا منهم أنه كان يقدم عرضا غريبا كالعادة.
ووفقا لموقع سكاي نيوز، توفي الساحر أرسينيو بورو، السبت، والذي اشتهر بوصوله نصف النهائي من برنامج "غوت تالنت"، بينما كان يقدم عرضا في قاعة "هوديني" التي يعمل بها منذ 25 عاما.
وانهار الساحر الشهير في منتصف المسرح، بينما استمر الجمهور في الضحك معتقدين أن وقوعه جزء من العرض. لكنهم أدركوا بعدها أنه أصيب بنوبة قلبية أنهت حياته.
واقترب ضابطا شرطة من الجمهور من الساحر البالغ من العمر 46 عاما بينما كان لا يزال يتنفس وكان قلبه ينبض. بدأوا في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي ولكن لم تسعف محاولاتهم حتى توفي بورو.
واشتهر الساحر الإسباني بظهوره في برنامج "غوت تالنت" العالمي بنسخته الإسبانية، ووصوله لنصف النهائي بعد عروض سحر ممتازة.
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المصدر: وكالات
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