الجمعة 21 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

وفاة ساحر شهير وسط ضحكات الجمهور

وفاة ساحر شهير وسط ضحكات الجمهور
20 أكتوبر 2022 09:30

في واقعة "غريبة"، توفي ساحر معروف في إسبانيا، أمام أنظار جمهوره، ولم يدرك الحضور خطورة الموقف ظنا منهم أنه كان يقدم عرضا غريبا كالعادة.
 
ووفقا لموقع سكاي نيوز، توفي الساحر أرسينيو بورو، السبت، والذي اشتهر بوصوله نصف النهائي من برنامج "غوت تالنت"، بينما كان يقدم عرضا في قاعة "هوديني" التي يعمل بها منذ 25 عاما.

وانهار الساحر الشهير في منتصف المسرح، بينما استمر الجمهور في الضحك معتقدين أن وقوعه جزء من العرض. لكنهم أدركوا بعدها أنه أصيب بنوبة قلبية أنهت حياته.

واقترب ضابطا شرطة من الجمهور من الساحر البالغ من العمر 46 عاما بينما كان لا يزال يتنفس وكان قلبه ينبض. بدأوا في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي ولكن لم تسعف محاولاتهم حتى توفي بورو.

واشتهر الساحر الإسباني بظهوره في برنامج "غوت تالنت" العالمي بنسخته الإسبانية، ووصوله لنصف النهائي بعد عروض سحر ممتازة.

أخبار ذات صلة
«شرطة الشارقة» تشارك بورقة عمل في إسبانيا
عبدالله المنّاعي.. أيقونة المسرح
المصدر: وكالات
إسبانيا
المسرح
آخر الأخبار
صورة موضوعية
دنيا
5 مهارات أساسية لتعزيز الثقة بالنفس
اليوم 13:11
700 دقيقة تهدد «الدون» بالحرمان من «المونديال»!
الرياضي
700 دقيقة تهدد «الدون» بالحرمان من «المونديال»!
اليوم 13:00
أف ب
دنيا
مخطوطة بخط اليد لسيناريو فيلم تُباع بأكثر من 290 ألف دولار
اليوم 12:48
تشاكا يسترجع أصعب موقف في حياته
الرياضي
تشاكا يسترجع أصعب موقف في حياته
اليوم 12:45
ماهي العلاقة بين الإنفلونزا وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية
دنيا
ماهي العلاقة بين الإنفلونزا وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية
اليوم 12:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©