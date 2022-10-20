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وداعاً للهواتف الذكية.. بديل مدهش

وداعاً للهواتف الذكية.. بديل مدهش
20 أكتوبر 2022 08:45

توقعّت شركة مهتمة بالدراسات، زوال الهواتف الذكية في العالم بحلول 2030، لصالح النظّارات الذكية القائمة على تقنيات الواقع المعزّز، وفقاً لموقع عكاظ.

وأشارت شركة « فرتشو» للعلاقات العامة والتسويق، إلى أن القفزات النوعية والمتسارعة التي تشهدها صناعة اقتصاد الويب 3.0 والعوالم الافتراضية، لا سيما مجالات الميتافيرس، ومستقبل الإنترنت اللامركزي، وتقنيات الواقع المعززّ، تُنبئ ببدء نهاية الهواتف الذكية في العالم.

وبحسب البيان ستجعل التطورات المتسارعة في مجالات تقنيات الواقع المعززّ، من النظارات الذكية بديلاً حقيقياً للهاتف الذكي، بفضل حلول محاكاة الواقع التي تقدمها، والتي نفت حاجة المستهلكين إلى شاشة إلكترونية للتواصل. 
 

 

 

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المصدر: وكالات
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