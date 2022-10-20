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الفيلم المصري "بوتيتو" يفوز بجائزة مهرجان البحرين السينمائي

الفيلم المصري "بوتيتو" يفوز بجائزة مهرجان البحرين السينمائي
20 أكتوبر 2022 08:37

فاز الفيلم الروائي القصير (بوتيتو) للمخرج المصري محمد البدري بجائزة مهرجان البحرين السينمائي الذي أسدل الستار على دورته الثانية مساء الأربعاء.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للمخرج السعودي خالد زيدان عن فيلم (عثمان) من تأليف عبد العزيز العيسى وبطولة أحمد يعقوب وشجاع نشاط.

كما منحت لجنة التحكيم شهادة تقدير للمخرجين محمود أبو شمسية وثائر متولي عن الفيلم الفلسطيني (ستة أيام لا تكفي) وشهادة تقدير لمدير التصوير ريكاردو براتس عن الفيلم الإماراتي (مكان في الزمن) وشهادة تقدير للمخرج المصري محسن عبد الغني عن فيلم (خط في دائرة).

وفي مسابقة الأفلام البحرينية، فاز بجائزة فريد رمضان فيلم (سلام) للمخرج أحمد أكبر، كما منحت لجنة التحكيم شهادة تقدير للممثل جمعان الرويعي عن دوره في فيلم (تيه الحمام)، وشهادة تقدير للمخرجة تقوى محمود جواد عن فيلم (الحذاء الذي يصغر كل ليلة).

وفي مسابقة الفيلم الوثائقي، فاز بالجائزة الفيلم السعودي (جوي) للمخرجة فايزة أمبة، كما منحت لجنة التحكيم شهادة تقدير للمخرج السوري فراس محمد عن فيلم (الناس اللي فوق).

وفي مسابقة أفلام التحريك، فاز بالجائزة الفيلم المصري (بكرة خيط) إخراج آية مدني.
وكان المهرجان الذي ينظمه نادي البحرين للسينما انطلق في 15 أكتوبر تحت شعار (سينما لأجلك) بمشاركة 49 فيلما.

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