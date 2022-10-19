الخميس 20 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

معرض جدة للكتاب بـ«حلة جديدة» في ديسمبر

معرض جدة للكتاب (أرشيفية)
20 أكتوبر 2022 00:31

الرياض (الاتحاد)
أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة، فتح باب التسجيل لدور النشر الراغبة في المشاركة في معرض جدة للكتاب 2022 الذي سيقام خلال الفترة من الثامن إلى السابع عشر من ديسمبر المقبل، لأول مرة تحت إشراف الهيئة بحلته الجديدة.
ودعت الهيئة دور النشر المحلية والدولية إلى تقديم طلباتها عبر الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/reg_form/tracks/1209/new، خلال فترة التسجيل التي تنتهي يوم الأحد 23 أكتوبر.
يمثل المعرض نافذة ثقافية تضم صنّاع الأدب والنشر والترجمة المحليين والدوليين؛ ليقدموا للقراء والمهتمين أحدث مؤلفاتهم وإصدارتهم الأدبية، إلى جانب ما يحتويه برنامجه الثقافي من فعاليات وأنشطة ثقافية مصاحبة، والتي تشتمل على محاضرات، وورش عمل ثقافية، وندوات يشارك فيها نخبة من الخبراء والمثقفين، وأمسيات شعرية، وركن مخصص للأطفال يحتوي على أركان تعليمية وتدريبية وترفيهية؛ لتتيح بذلك تجربة ثقافية متكاملة تستهدف مختلف أطياف المجتمع.
يأتي معرض جدة للكتاب، ضمن مبادرة «معارض الكتاب» التي أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة، والتي تندرج تحتها معارض للكتاب في مناطق مختلفة بالمملكة، ونظمت الهيئة من خلالها معرض المدينة المنورة للكتاب في شهر يونيو الماضي، ثم معرض الرياض الدولي للكتاب الذي اختتم مؤخراً.

معرض جدة للكتاب
آخر الأخبار
مسافرون عبر مطار دبي الدولي (الاتحاد)
الاقتصادي
مطار دبي يستعد لاستقبال 2.1 مليون مسافر خلال 10 الأيام
اليوم 21:33
«التحكيم الرياضي» بأبوظبي ينفذ برنامج تأهيل المحامين
الرياضي
«التحكيم الرياضي» بأبوظبي ينفذ برنامج تأهيل المحامين
اليوم 21:30
شعار معرض الشارقة الدولي للكتاب
ثقافة
الفائزون بالبوكر في «الشارقة للكتاب 2022»
اليوم 21:27
10 داونينغ ستريت مقر رئاسة وزراء بريطانيا في العاصمة لندن
عربي ودولي
رؤساء وزراء بريطانيا الأقصر مدة في المنصب
اليوم 21:17
جناح «بروج» في المعرض
الاقتصادي
«بروج» تطرح حلولاً من البولي أوليفينات خلال معرض بألمانيا
اليوم 21:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©