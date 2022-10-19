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«سهيل» و«ثريا» في ضيافة كأس العالم

«سهيل» و«ثريا» في ضيافة كأس العالم
20 أكتوبر 2022 01:12

الخور (أ ف ب)

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أصبحت قطر الدولة العشرين عالمياً والأولى في الشرق الأوسط التي تستقبل اثنين من دببة الباندا العملاقة، أحدهما ذكر يبلغ أربعة أعوام والآخر أنثى تبلغ ثلاثة أعوام. وأُطلق على الدبّين اسما «سهيل» تيمّناً بأحد أكثر النجوم المرئية لمعاناً في منطقة الخليج، و«ثريا» وهو الاسم العربي لأحد أشهر العناقيد النجمية وأكثرها لمعاناً. ووفق ما أعلن كبير الأطباء البيطريين تيم باوتس: «خلال بضعة أسابيع سيصبحان جاهزين لعرضهما أمام الجمهور، في «منزل الباندا» الذي يُفتتح قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر المقبل.

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