هند الرئيسي.. فنانة تصطاد اللحظات

خولة علي (دبي)

تظهر أعمال الفنانة الفوتوغرافية هند الرئيسي التي شقت طريقها على أرض الأحداث الرياضية، لتروي قصص نجاح وتحدٍ خاضها اللاعبون بالرياضات المختلفة، وتوثق أهم اللحظات التي عاشوها بين تحقيق الفوز والوقوف على منصة التتويج، والإحساس بالفخر مع تمازج الفرح بالدموع، من خلال شلال من المشاعر يتهادى أمام المصور الذي سرعان ما يحولها إلى لقطة محفورة في سجلات الذاكرة. وأكدت هند الرئيسي أهمية مساهمة الفرد في مشاركة الآخرين فرحتهم وسعادتهم بالنجاح والتألق في عمل أو نشاط ما، بعدما بذلوا الكثير من الوقت والجهد في سبيله، فالصورة هي الوسيلة التي قد تجدد هذه الفرحة وتحييها في نفوسهم من حين إلى آخر، لافتة إلى أن الصورة تحمل في طياتها الكثير من المفاهيم التي يتأثر بها كل من يراها، فهي تلقي بظلالها على النفس لتمدها بالفرح والقوة، لتبقى ذكرى حاضرة متجددة لا تنسى.

متنفس وإبداع

أما عن بدايتها في التصوير، فذكرت أنها جاءت نتيجة لرغبتها في تعلم مهنة جديدة ومميزة، تجد فيها التغلب على ضغوطها النفسية والانشغال بها، فوقع اختيارها على التصوير الذي يجعل الفرد يرى العالم من حوله بطريقة إيجابية، مستنبطة الجمال من أشياء قد تبدو للوهلة الأولى عادية للغاية، ولكنها مختلفة في نظر المصور، فلم تكن الرئيسي تملك أي مهارة أو معرفة مسبقة بعالم التصوير، إلا أنها وجدت فيه المتنفس بالنسبة لها، إلى جانب حصولها على رخصة قيادة وسيلة بحرية، وأيضاً تعلمها العزف على آلة العود، لافتة إلى أن التعلم المستمر وسيلة مهمة لتغذية الروح والإقبال على الحياة بطريقة أكثر إبداعاً.

ساحات رياضية

ومن أنماط الصورة التي أبدعت فيها الرئيسي، التصوير الرياضي بما يحمله من مشاهد تعبر عن النشاط والقوة والحركة وأيضاً السرعة، فلفت انتباهها هذا النمط الذي يعبر عن أسمى معاني الفوز والانتصار والتحدي، ووجدت متعة خاصة في توثيق هذه المشاعر التي تصل فجأة لذروة الفرح والسعادة عند الرياضي، وتعطي دفعة قوية للاستمرار وتحقيق المزيد من الانتصارات، من هنا كانت ساحات الأحداث الرياضية محطة مهمة أبدعت فيها لقطات فنية في مختلف المجالات الرياضية، منها كرة القدم، سباق الدراجات الهوائية، والرياضات البحرية، وغيرها، حتى إنها أصبحت راعية وداعمة لمنتخب الدراجات لفترة من الزمن، وتطور الأمر فارتبطت بعقود تصوير مع أندية محلية، منها نادي الوصل، وأسست استديو خاصاً تزاول فيه نشاطها.

تحديات وصعوبات

وعن التحديات والصعوبات التي تواجهها، ترى الرئيسي أن ظروف العمل في التصوير تتطلب فترات عمل طويلة، إلى جانب إحداث التوازن بين عملها ومتطلبات أسرتها، ومع مرور الوقت لم يشكل العمل في محيط الأندية صعوبة لها، نتيجة الدعم المتواصل من المسؤولين، وتشجيعها على الاستمرار في مجالها، في ظل دعم المجتمع لعمل المرأة في المجالات كافة دون استثناء، موضحة أن الدافع الحقيقي خلف احترافها التصوير هم أبناؤها، الذين يرون في والدتهم مثالاً حياً للاجتهاد والكفاح.

اقتناص اللحظة

وتشجع الرئيسي المرأة على دخول مجال التصوير الرياضي، مؤكدة أهمية وجود طاقات قادرة على المنافسة حتى تشعل فتيل الإبداع والتحدي بين المصورين، والخروج عن نمط التصوير التقليدي الذي يفتقد للجمال والقوة، رغم أن التصوير الرياضي قائم على المفاجأة وسرعة البديهة، لالتقاط عدد كبير من الصور في الثانية الواحدة ومن زوايا مختلفة، واقتناص العديد من اللحظات، وضمان عدم ضياع أي لقطة مميزة أثناء الحدث الرياضي، فالمصور لا بد أن يكون على أهبة الاستعداد ولديه بُعد نظر في قراءة المشهد أمامه، واقتناص اللحظة المناسبة.

طموح كأس العالم

تطمح الرئيسي في أن تنجح وتتفوق في هذا المجال، حتى تكون مثالاً يُحتذى به، وكانت تأمل أن تحظى بفرصة المشاركة في تصوير بطولة كأس العالم لكرة القدم، لتخوض تجربة تصوير محترفة من داخل المستطيل الأخضر، لتواصل إبداعاتها في تصوير الرياضات المختلفة.