623 فعالية في «الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

تعود فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ41، التي تنطلق في الفترة ما بين 2 ـ 13 نوفمبر المقبل في «إكسبو الشارقة»، لتبحر مع الأطفال في عوالم المعرفة والمرح، من خلال 623 فعالية متنوعة تتضمن مسرحيات وعروضاً ترفيهية وتعليمية يشارك فيها 45 متخصصاً من 14 دولة. ويسعى المعرض، الذي ينطلق تحت شعار «كلمة للعالم»، من خلال فعاليات الطفل إلى غرس حب الكتاب وتعزيز الشغف بالقراءة، وترسيخ دور الترفيه لاكتساب المعارف، إذ يخصص سنوياً برنامجاً حافلاً بالفعاليات العلمية والإبداعية التفاعلية التي تجمع الصغار في فضاء من التعلم والاستمتاع.

123 عرضاً

وينظم المعرض 123 عرضاً بين المسرحيات وعروض جوالة تقودها شخصيات محببة للأطفال، ويشارك فيها 22 فناناً وعارضاً من 8 دول، برفقة آلات موسيقية تعزف سيمفونياتها الغنائية، وتلفت إليها أنظار الأطفال في رحلتهم للبحث عن كتابهم المفضل، أو انضمامهم إلى الورش العلمية التي تغوص بهم في أعماق المادة.

وترافق زوار المعرض من الأطفال مسرحية بطولة أحمد النجار، حسين المهدي، هبة الدري، ديمة أحمد، إيمان فيصل، ملك أبو زيد، محمد المسلم، جنى الفيلكاوي، وسعود الزرعوني.

أعمدة الإنارة

وفي عرض فني راقص، تتحول أعمدة الإنارة إلى شخصيات متحركة تسير في الساحات بعروضها المميزة، وتُعرض فعالية للمهرج بينوكيو، الذي يجول على الجليد، ويتميز بشخصيته الشهيرة ذات الأنف الذي يزداد طولاً عندما يكذب.

ومع الرسام السريع الذي يجول في المعرض، فرصة فنية يتعرف من خلالها الأطفال على جماليات الرسم ومهارات السرعة في مزج الألوان والخطوط لتقديم لوحات جميلة. وتقدم ورشة «علوم البلاستيك» تجربة رائدة تجمع بين التوعية والترفيه والمعرفة.