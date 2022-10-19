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ولي عهد المغرب يفتتح معرض «جائزة منصور بن زايد» للجواد العربي

ولي عهد المغرب يفتتح معرض «جائزة منصور بن زايد» للجواد العربي
20 أكتوبر 2022 01:13

المغرب (وام)

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منصور بن زايد يلتقي رئيس وزراء كازاخستان

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ولي عهد المملكة المغربية، معرض جائزة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الفوتوغرافية للجواد العربي الذي يُقام حالياً في مدينة الجديدة ضمن فعاليات معرض الفرس.
واطلع سمو ولي العهد المغربي على الأعمال المعروضة في الرواق المخصص للجائزة، كما تعرف سموه على ما تضمنته الجائزة في نسختها الثامنة، بالتركيز على محورين رئيسين هما: جمال الجواد العربي وفعاليات الخيول.
وقدم مصطفى عذاب، المشرف العام عن الجائزة، عضو مجلس إدارة اتحاد المصورين العرب، شرحاً مفصلاً عن الخطوات الاستعدادية لإعلان الفائزين والشروط وآليات تحكيم مسابقات التصوير الضوئي، موضحاً اتباع أسلوب جديد من نوعه في العالم بالاعتماد على التحكيم العلني المبني على بث مباشر أمام الجماهير.
وأبدى الأمير مولاي الحسن إعجابه بالأساليب الفنية لمختلف الأعمال المتميزة والمحتوى الإبداعي المُستمد من ذاكرة المصور العربي، وباستخدام أساليب حديثة في صور صناعة الخيول العربية الأصيلة، مشيراً سموه إلى تميز الفعاليات الثقافية المصاحبة للمعرض، كموروث ثقافي عربي يستلهم منه المبدعون والمصورون تجسيد أعمالهم الفنية المتنوعة.
من جانبه، أعرب أديب شعبان، رئيس اتحاد المصورين العرب، عن شكره وامتنانه لسمو ولي العهد على افتتاحه لهذا المعرض الذي يتجدد عاماً بعد عام، ويسهم إيجاباً في تعزيز المشهد العربي الثقافي عن طريق نخبة من المصورين المبدعين.
ووجّه شكره وتقديره أيضاً للدعم اللامحدود من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لإقامة هذا المعرض السنوي في المملكة المغربية، ترجمةً لمتانة وعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

المغرب
الجواد العربي
منصور بن زايد
جائزة منصور بن زايد لتصوير الجواد العربي
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