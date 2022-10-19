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«ديزني على الجليد».. حضور قياسي في «الاتحاد أرينا»

جانب من العرض
19 أكتوبر 2022 19:05

أبوظبي (الاتحاد) 
استضافت صالة الاتحاد أرينا بأبوظبي، خلال الأسبوع الماضي، النسخة الجديدة من عرض ديزني على الجليد وسط إقبال جماهيري كبير.
وشهدت الفعالية حضوراً قياسياً بلغ أكثر من 30 ألف من عشاق عروض ديزني على الجليد لمشاهدة سلسلة عروض الأداء الفريدة من نوعها. كما أصبح العرض المتميز واحداً من أكثر الفعاليات العائلية حضوراً على الإطلاق في أبوظبي.
وحظيت الإضافات الجديدة التي شهدها العرض الموسيقي بإعجاب الضيوف، وكان أبرزها مشاهد رائعة من فيلم فايندينج نيمو، ومشاهد مؤثرة مع نجوم فيلم إينسايد أوت، ولقطات فريدة من فيلم برينسس باور، والتي قدمت تجربة لا مثيل لها لعشاق ديزني. 
وشهد العرض مشاركة شخصيات ديزني الكلاسيكية، مثل ميكي وميني وجوفي ودونالد.

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