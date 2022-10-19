النجوم.. يعايدون "الاتحاد"  بذكرى التأسيس الــ53

علي عبد الرحمن (القاهرة) تحتفل صحيفة «الاتحاد»، اليوم، بمرور 53 عاماً على تأسيسها، وصدور عددها الأول في 20 أكتوبر 1969. وحرص عدد من نجوم الفن العربي على معايدتها من خلال مباركات ممزوجة بالحب والاعتزاز، معبرين عن محبتهم البالغة لها، والتي كانت دوماً رفيق النجاح يرصد إبداعهم الفني عبر صفحاتها، داعين المولى بأن تواصل عملها بمزيدٍ من النجاح والتألق، وإتمام رسالتها الصحافية كما عودتهم على مدار 5 عقود ماضية، لتضيء شمعة جديدة وتستكمل مسيرتها الصحافية الحافلة بالعطاء والتميز، والالتزام بالموضوعية والمهنية في نقل رسالتها الصحافية إلى القارئ العربي.
الصحيفة الرائدة الفنانة بلقيس، قالت «صحيفتي الأولى التي أطالعها يومياً، وهي الصحيفة الرائدة بدولة الإمارات، وفتحت لي أبوابها لعرض إبداعي الفني، وكانت خير داعم لمشواري الفني والمصدر الصحيح للخبر والمعلومة، أهنئكم بعيدكم الـ53، وأتمنى لكم المزيد من النجاح والتقدم، وأظل دائماً عند حسن ظنكم بي، أمثل دولتي بإعمالي الفنية الهادفة». الفنان منصور الفيلي، قال «أهنئ صحيفتي الغراء بمرور 53 عاماً على تأسيسها، ولا شك في أن صحيفة (الاتحاد)، هي الصحيفة الرائدة بالوطن العربي، ونحن تتلمذنا وتعلمنا من خلالها، بالإضافة إلى كونها الناطق الأول باسم دولة الإمارات»، مضيفاً أن صحيفة «الاتحاد»، هي السند الحقيقي لكل فنان عربي بدعهما ومساندته في عرض إبداعه الفني عبر صفحاتها بكل حياد وموضوعية.
خير داعم ووجه نقيب المهن التمثيلية المصري أشرف زكي رسالته قائلاً «أهنئ صحيفة (الاتحاد)، بعيدها الـ53 على تأسيسها، وتميزها الصحافي المتسم بالمهنية والموضوعية، وأتمنى لها المزيد من الازدهار والتقدم والنجاح بمسيرتها الصحافية».
السند الحقيقي وهنأت الفنانة التونسية لطيفة صحيفة «الاتحاد»، بمناسبة مرور 53 عاماً على تأسيسها، مضيفة: أعتز بتلك الصحيفة الرائدة بدولة الإمارات التي عكست الدور الحقيقي في نهضتها ووحدتها، وكانت خير داعم في إتاحة الفرصة لكل فنان عربي بدعهما ومساندته في عرض إبداعه الفني عبر صفحاتها بكل شفافية. وحرص الفنان السوري قصي خولي على تهنئة صحيفة «الاتحاد»، بعيدها الـ53 قائلاً «مبروك تألقك وعيدك ومزيداً من الاستمرار والنجاح في بلاط صاحبة الجلالة، وتظلين صحيفتي الغراء التي ساهمت في تعريف الجمهور العربي بمسيرتي الفنية طوال الـ20 عاماً الماضية، فلكم مني كل الشكر والعرفان، داعين المولى أن يحفظ دولة الإمارات وكافة شعوب وبلدان الوطن العربي من كل شر وسوء». فيما وجهت الفنانة السورية نسرين طافش باقة عطرة من المحبة الخالصة إلى صحيفة «الاتحاد»، بمناسبة مرور 53 عاماً على تأسيسها، مضيفة أنها تعتز بتلك الصحيفة الغراء التي كانت خير داعم لكل مبدع عربي. وقال الفنان السوري سامر المصري، خلال حديثه «أوجه تحية عطرة إلى صحيفة (الاتحاد)، تلك الصحيفة العربية الرائدة والمتميزة في عيدها الـ53، وأتمنى لها المزيد من التفوق والنجاح من خلال رسالتها الإعلامية والصحافية التي تتسم بالموضوعية والمهنية، كما أبارك إلى دولة الإمارات حكومة وشعباً على إنجازاتها الرائدة بكافة المجالات التي يفخر بها كل مواطن عربي».
المهنية والموضوعية وقدم الفنان اللبناني وليد توفيق تهنئته لصحيفة «الاتحاد» قائلاً «أهنئكم بعيدكم الـ53، وأرسل تحياتي القلبية إلى كافة العاملين بصحيفة (الاتحاد)، وأشكركم على رسالتكم الصحافية التي تعتمد على المهنية والموضوعية في مناقشة كافة القضايا والمواضيع بالوطن العربي، التي تعكس روح التسامح والرقي التي تتمتع بها الإمارات، وأتمنى لها المزيد من النجاح والانتشار الكبير».
باقات عطرة ووجه الفنان أكرم حسني باقة عطرة إلى صحيفة «الاتحاد»، بمناسبة عيدها الـ53، مضيفاً أن تلك الصحيفة الرائدة في وجدان كل مبدع عربي، وأتمنى لها المزيد من التألق وتظل متصدرة بالقمة، كما عودتنا على مدار 5 عقود. وأرسلت الفنانة ليلى علوي رسالة حب وتقدير إلى صحيفة «الاتحاد»، وكافة العاملين بها بمناسبة عيدها الـ53، كما وجهت رسالة خاصة إلى دولة الإمارات قائلة «يا رب دائماً في سعادة وأمان وإنجازات حضارية يفخر بها كل عربي». وقالت الفنانة نرمين الفقي، خلال حديثها «أعشق صحيفة (الاتحاد)، وأهنئكم على مرور 53 عاماً ببلاط صاحبة الجلالة، وأتمنى لكم النجاح الدائم». وأرسل الفنان بيومي فؤاد إلى صحيفة «الاتحاد»، باقة عطرة من المحبة والتقدير لتميزكم الصحافي على مدار 5 عقود، وأتمنى أن أشارككم احتفالاتكم بالعيد المئوي، وتظل صحيفة «الاتحاد»، كما عودتنا سنداً حقيقياً لكل فنان عربي». وقال الفنان حسين فهمي «أهنئ صحيفة (الاتحاد)، بعيدها الـ53، وأتمنى لها المزيد من النجاح والتفوق، وتظل نبراساً إعلامياً وصحافياً يحتذى به لكافة الأجيال ببلاط صاحبة الجلالة». وبارك الفنان ماجد المصري لقراء صحيفة «الاتحاد»، بمناسبة عيدها الـ 53، قائلاً «هذه الصحيفة التي كانت ومازالت خير داعم لكل فنان مصري في نقل إبداعه الفني إلى المنطقة العربية من خلال صفحاتها المتميزة». وأرسلت الفنانة نبيلة عبيد، باقة حب وفخر إلى كافة العاملين بصحيفة «الاتحاد»، بمناسبة عيدها الـ53، وأن تظل صحيفة الاتحاد في تألق وازدهار، ومواصلة رسالتها الصحافية، كما عودتنا بالعقود الماضية.