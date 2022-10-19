الخميس 20 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

وكالة الطاقة تتوقع زيادة انبعاثات الكربون في العالم

انبعاث غازات في الجو
19 أكتوبر 2022 18:31

تتوقع الوكالة الدولية للطاقة زيادة ضئيلة في انبعاثات أكسيد الكربون عالمياً، وذلك على الرغم من أزمة الطاقة.
وقالت الوكالة، في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، إن انبعاثات الوقود الأحفوري سوف ترتفع بأقل من 1% هذا العام، وهو مجرد جزء من الزيادة التي تم تسجيلها العام الماضي.
وأضافت أن التوسع القوي في الطاقات المتجددة، واستخدام السيارات الكهربائية منع تسجيل زيادة أكبر.
وأظهر تحليل للوكالة لأحدث البيانات أن الانبعاثات الكربونية سوف ترتفع بنحو 300 مليون طن لتصل إلى 33.8 مليار طن خلال عام 2022.

أخبار ذات صلة
الطاقة المتجددة تحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
الإمارات تؤكد ضرورة إزالة الكربون من عمليات الشحن والموانئ
المصدر: د ب أ
الكربون
الانبعاثات
الانبعاثات الكربونية
آخر الأخبار
مسافرون عبر مطار دبي الدولي (الاتحاد)
الاقتصادي
مطار دبي يستعد لاستقبال 2.1 مليون مسافر خلال 10 الأيام
اليوم 21:33
«التحكيم الرياضي» بأبوظبي ينفذ برنامج تأهيل المحامين
الرياضي
«التحكيم الرياضي» بأبوظبي ينفذ برنامج تأهيل المحامين
اليوم 21:30
شعار معرض الشارقة الدولي للكتاب
ثقافة
الفائزون بالبوكر في «الشارقة للكتاب 2022»
اليوم 21:27
10 داونينغ ستريت مقر رئاسة وزراء بريطانيا في العاصمة لندن
عربي ودولي
رؤساء وزراء بريطانيا الأقصر مدة في المنصب
اليوم 21:17
جناح «بروج» في المعرض
الاقتصادي
«بروج» تطرح حلولاً من البولي أوليفينات خلال معرض بألمانيا
اليوم 21:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©