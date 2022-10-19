الخميس 20 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

صور.. اكتشاف جداريات عمرها 2700 عام في الموصل

عمال يكشفون عن إحدى الجداريات
19 أكتوبر 2022 18:13

اكتشفت بعثة تنقيب مشتركة أميركية وعراقية، في مدينة الموصل شمال العراق، ثماني جداريات عمرها 2700 عام تمثّل مشاهد معارك من زمن الملوك الآشوريين، كما أعلن مسؤول محلي اليوم الأربعاء.
وحصل هذا الاكتشاف في موقع «بوابة المسقى» الأثري، أحد الأبواب القديمة لمدينة نينوى التاريخية، وحيث تقع اليوم مدينة الموصل.

تعرّضت هذه البوابة للجرف على يد عناصر تنظيم داعش الإرهابي.
تعود الجداريات إلى عهد الملك الآشوري سنحاريب (705-681 قبل الميلاد)، وفق بيان صادر عن هيئة التراث والآثار العراقية.

  • جدارية تظهر جنديا يطلق سهما
    جدارية تظهر جنديا يطلق سهما

بنى  الملك سنحاريب مدينة نينوى، عاصمة الإمبراطورية الآشورية، وشيّد فيها خصوصاً قصراً ذا معالم مميزة.
نُحتت على الجداريات المكتشفة، على سبيل المثال، صورة جندي وهو يستعدّ لإطلاق سهم، وكذلك أشجار ونباتات كالنخيل، بتفاصيل دقيقة.

ويقول فاضل محمد خضر، رئيس بعثة الصيانة من هيئة تراث وآثار نينوى: إن «هذه الآثار جداريات قديمة كانت مستخدمة في وقت سابق في قصر سنحاريب. استخدمها حفيد الملك سنحاريب في ترميم بوابة المسقى وإضافة أجزاء أخرى لغرفة الحرس».

يشار إلى أنه، في ذلك الحين، جرى تغيير معالم جزء كبير من النقوش التي كانت موجودة على الجداريات، موضحاً أن «الجزء المدفون داخل الأرض فقط هو الذي حافظ على هذه النقوش الموجودة حالياً».
يشرح خضر أن هذه الجداريات هي «القطع الوحيدة الموجودة بشكل سليم نوعاً ما، وقد حافظت على شكلها الأثري منذ ذلك الوقت وحتى هذه الفترة».

يجري حالياً ترميم «بوابة المسقى»، بعد الدمار الذي ألحقه بها تنظيم داعش المتطرف، على يد فريق علماء آثار من جامعة بنسلفانيا الأميركية ونظرائهم العراقيين، بتمويل من التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ألِف).
تعرضت آثار العراق للنهب خلال السنوات الماضية خاصة من قبل تنظيم داعش المتشدد. ونفّذ التنظيم عمليات «تطهير ثقافي»، وفق وصف الأمم المتحدة، عبر تدميره وسرقته العديد من آثار حضارات بلاد ما بين النهرين، وبيع بعض منها في السوق السوداء.

أخبار ذات صلة
العراق: انطلاق عملية أمنية واسعة ضد «داعش» في الموصل
المصدر: آ ف ب
جداريات ملونة
الموصل
بلاد الرافدين
الآشوريون
آخر الأخبار
مسافرون عبر مطار دبي الدولي (الاتحاد)
الاقتصادي
مطار دبي يستعد لاستقبال 2.1 مليون مسافر خلال 10 الأيام
اليوم 21:33
«التحكيم الرياضي» بأبوظبي ينفذ برنامج تأهيل المحامين
الرياضي
«التحكيم الرياضي» بأبوظبي ينفذ برنامج تأهيل المحامين
اليوم 21:30
شعار معرض الشارقة الدولي للكتاب
ثقافة
الفائزون بالبوكر في «الشارقة للكتاب 2022»
اليوم 21:27
10 داونينغ ستريت مقر رئاسة وزراء بريطانيا في العاصمة لندن
عربي ودولي
رؤساء وزراء بريطانيا الأقصر مدة في المنصب
اليوم 21:17
جناح «بروج» في المعرض
الاقتصادي
«بروج» تطرح حلولاً من البولي أوليفينات خلال معرض بألمانيا
اليوم 21:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©