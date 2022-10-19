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هاتف جديد من هواوي بكاميرا أمامية مميزة

هاتف جديد من هواوي بكاميرا أمامية مميزة
19 أكتوبر 2022 12:35

من بين أبرز الهواتف الذكية التي ظهرت العام الجاري كان هاتف Huawei nova 10 الذي تميز بقدرات تصويرية ممتازة.

وقد حصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، والأهم من ذلك هو كاميرته الامامية التي جاءت بدقة 60 ميغابيكسل لتكون إحدى أفضل كاميرات السيلفي في الأجهزة المحمولة.

وزود الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (162.2/73.9/6.9) ملم، وزنه 168 غ، وشاشة OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا.

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ويعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 2.0 مع واجهات EMUI 12، ومعالج EMUI 12، ومعالج رسوميات Adreno 642L، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت.

وجهزته هواوي بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية Li-Po بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واطا.

المصدر: وكالات
هواوي
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