موديل جديد ينضم إلى مجموعة ساعات Alpine Eagle

انضم إلى مجموعة Alpine Eagle للساعات الرياضية الأنيقة موديل جديد بقطر 41 ملم يضم إصدارين يتميزان بميناء بديع بلونه الأخضر الداكن Fir Green، وصنع الإصدار الأول من معدن لوسنتستيل 223a الذي أصبح علامة شوبارد المميزة للمتانة العالية والبريق المتقد، وبينما صنع الإصدار الآخر من الذهب الأخلاقي الوردي عيار 18 قيراط، ويضبط إيقاع حركة هذا الموديل عيار Chopard 01.01-C الذي وثّقت دقته وصودق عليها بشهادة "الكرونومتر".
وتماشياً مع التزام الدار بالحفاظ على نباتات وحيوانات جبال الألب، ستتبرع الدار بجزء من عائدات مبيعات هذا الموديل إلى مؤسسة "نسر جبال الألب" Alpine Eagle Foundation التي نجحت برامجها في إعادة إطلاق النسر أبيض الذيل في منطقة بحيرة جنيف.
يظهر لون جديد على ميناء ساعات مجموعة Alpine Eagle، لينضم إلى لوحة ألوانها المميزة المشتملة على ألوان: الأزرق أليتش، والرمادي بيرنينا، والأسود الحالك.
وعلى غرار هذه الألوان، استوحي اللون الأخضر الداكن من ألوان الطبيعة في جبال الألب، مستحضراً صورة الجبال المكسوة بالغابات الخضراء في فصل الصيف، بعد أن تذوب الثلوج مفسحة المجال لظهور الغطاء النباتي بلونه الأخضر الرمادي البارز.
وبفضل تصميم ميناء الساعة الذي تتفرع من مركزه خطوط على شكل قزحية عين النسر، تسهل قراءة الوقت بالساعات والدقائق والثواني بفضل العقارب ومشيرات الساعات الأنيقة المطلية بالذهب أو الروديوم والمعالجة بمادة الاضاءة الفائقة Super-LumiNova من الدرجة (1X) بغية ضمان وضوحها التام حتى في الظلام. ويظهر بين موضع الساعة 4 والساعة 5 عرض التاريخ الذي يشار إليه على قرص بلون أخضر مطابق للون الميناء بما يضمن توازن الشكل العام للساعة وتناغمها.
وصنع الإصدار الآخر للساعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراط. فيستورد هذا الذهب الخالص المستخدم في إنتاج ساعات Alpine Eagle من مصادر ذات نهج أخلاقي 100%، وهو ما ينطبق أيضاً على جميع إبداعات الدار من الساعات والمجوهرات منذ يوليو عام 2018.