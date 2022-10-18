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منتجات تنعيم الشعر تهدد بسرطان الرحم

منتجات تنعيم الشعر تهدد بسرطان الرحم
19 أكتوبر 2022 00:33

واشنطن (أ ف ب) 

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تحذير للنساء.. منتجات تنعيم الشعر تسبب هذا النوع من السرطان

تساهم منتجات تمليس الشعر التي تستخدمها النساء وخصوصاً السوداوات منهنّ، في زيادة خطر الإصابة بسرطان الرحم، على ما أظهرت دراسة جديدة كبيرة أجرتها معاهد الصحة الأميركية.
وبيّنت هذه الدراسة أن خطر الإصابة بسرطان الرحم يزيد أكثر من الضعف لدى النساء اللواتي يستخدمن هذه المنتجات بشكل متكرر، أي أكثر من أربع مرات في السنة. 
وأشاد خبراء مستقلون بفائدة هذا البحث، نظراً إلى تناوله موضوعاً لم يسبق أن أجريت دراسات كثيرة عنه حتى الآن. وانطلق هؤلاء من «مبدأ الوقاية» ليطالبوا بتعزيز التشريعات المنظّمة وإجراء المزيد من الدراسات حول الموضوع.

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