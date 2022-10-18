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غضب في نيوزيلندا لإقصاء ببغاء عن مسابقة الجمال

غضب في نيوزيلندا لإقصاء ببغاء عن مسابقة الجمال
19 أكتوبر 2022 00:35

ويلينجتون (أ ف ب) 

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رافَقَت انطلاقَ مسابقة «طير السنة» المثيرة دائماً للجدل في نيوزيلندا، ضجةٌ بسبب حرمان أضخم ببغاء في العالم من المشاركة، ما أغضب هواة الطيور الذين هالهم استبعاد طير كاكابو المحبوب. ويشبه ببغاء كاكابو كرة بولينغ مع ريش أخضر، وسبق له الفوز بلقبي 2008 و2020.
وثارت حفيظة كثيرين إثر قرار المنظمين منع الببغاء العاجز عن الطيران والذي يواجه خطر الانقراض من المشاركة في مسابقة الجمال.
وقالت هيئة «فورست آند بيرد» المنظمة للحدث: «ندرك حب الناس لـ«كاكابو»، لكن المسابقة تهدف إلى التوعية بجميع الطيور، وكثير منها يعاني صعوبات كبيرة متل كاكابو».

نيوزيلندا
الببغاء
الطيور
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