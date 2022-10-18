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«دافت بانك» تنضم إلى تيك توك

«دافت بانك» تنضم إلى تيك توك
19 أكتوبر 2022 00:31

باريس (أ ف ب) 

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أطلقت فرقة «دافت بانك» الفرنسية لموسيقى الدانس قناة على شبكة «تيك توك»، أملاً في استقطاب جيل جديد من المعجبين بهذا الثنائي الموسيقي الشهير.
وتتيح الصفقة مع «تيك توك» للمستخدمين الاطلاع على المجموعة الموسيقية الخاصة بـ«دافت بانك» واستخدامها في فيديوهاتهم.
ومنذ انطلاقها في تسعينيات القرن العشرين، تمسكت «دافت بانك»، المؤلفة من توماس بانغالتير وغي مانويل دي هوميم كريستو، بالحقوق الخاصة بكامل إنتاجاتها الموسيقية، ولم تكن مشمولة بالاتفاقات التي عقدتها «تيك توك» مع شركات الإنتاج الموسيقي.. والآن أصبح بإمكان الجمهور استخدام أحدث فلترين في فيديوهات الفرقة.

تيك توك
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