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3 صفات تحدد الشخصية القوية

3 صفات تحدد الشخصية القوية
19 أكتوبر 2022 00:34

ترجمة: عزة يوسف

يتميز أصحاب الشخصية القوية بالإنسانية والتحلي بالعدل والإنصاف، ويرفضون أن يتعامل معهم أي شخص بعدم احترام، في هذا السياق، قدم موقع «Truity» الأميركي بعض صفات هذه الشخصيات، ومنها:

- المواجهة: 
يحاول الكثيرون تجنب المواجهة بأي ثمن، خشية خسارة الأشخاص أو العلاقات والتي تجعل من الصعب عليهم العمل مع بعضهم في البيئة التي حدث فيها الصراع، 
وإذا كنت تتمتع بشخصية قوية فلن تتجنب المواجهة بل ستكون صريحاً إذا شعرت بأنه من الضروري التعبير عما يزعجك أو إذا كنت غير راضٍ عن سلوك شخصٍ ما، ومع ذلك فإن أصحاب الشخصية القوية لا يضفون على نزاعاتهم الطابع الشخصي، ويسعون إلى حل الموقف وتلطيف الأجواء.

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- التفاؤل:
يتحلى أصحاب الشخصية القوية بالحزم والإصرار والاستباقية، وهذا يجعلهم قادة ومعلمين وطلاباً ومديرين مبتكرين ورواداً، ويتسمون بسمات تساعدهم على التصرف بشكل جيد في العديد من المواقف، وهذا ما يجعلهم متفائلين بشأن ما يمكنهم إنجازه مع وجود خطة جيدة التنظيم.

- الحسم:
يمتلك الأشخاص ذوو الشخصية القوية سمات عدة مرتبطة بالقيادة الفعالة مثل الحسم والصراحة والجرأة، وهذا يجعل من حولهم ينظرون إليهم كقادة، وفي أي موقف يلزم فيه وجود توجيه أو اتخاذ قرارات سريعة، يلجأ الأشخاص إلى صاحب الشخصية القوية لأنهم يرون أنك تعلم بالفعل ما يجب فعله أو يمكنك التصرف حينها.

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