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«دبي للتسوق».. باقات ترفيهية وأجواء حماسية

من أجواء المهرجان في مواسم سابقة (من المصدر)
19 أكتوبر 2022 00:32

دبي (الاتحاد) 

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كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن موعد انطلاق الدورة الـ 28 لمهرجان دبي للتسوق في الفترة من 15 ديسمبر 2022 وحتى 29 يناير 2023، ليقدم على مدار 46 يوماً الكثير من الفعاليات الترفيهية والحفلات الموسيقية وعروض الأزياء، وباقات الإقامة الفندقية، وتجارب الطعام، والحملات الترويجية والجوائز الكبرى، كما يقدم المهرجان لزواره الكثير من التجارب المتنوعة التي تناسب مختلف الأذواق والفئات العمرية والعائلات.
وتتضمن أجندة مهرجان دبي للتسوق العديد من الفعاليات الرئيسة المميزة مثل: عروض الدرون الضوئية، ومشروع «أضواء دبي»، وعودة سوق «اتصالات ام أو تي بي» في حديقة البرج وسط مدينة دبي، إضافة إلى فعاليات أخرى تضفي أجواء الإثارة والحماس والمغامرة، وتقدم الأفضل للسكان والزوار.
وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لـ «دبي للمهرجانات والتجزئة»: يقدم «دبي للتسوق» في دورته الـ 28 فرصة رائعة للسكان والزوار للاستمتاع بأجواء أطول مهرجان تسوق من نوعه في العالم، حيث تطور المهرجان على مدار السنوات الماضية ليصبح احتفالية سنوية رائعة يترقبها الجميع، وتسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للسياحة والتسوق، وندعو الجميع للاحتفال والاستمتاع بالتجارب المتنوعة التي تشمل الترفيه والتسوق والربح الوفير، والتي تم وضعها بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، حيث نتطلع إلى موسم آخر من التجارب الرائعة والذكريات المميزة.

مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة
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