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«ياس باي» تستضيف «جاز باي ذا باي»

«ياس باي» تستضيف «جاز باي ذا باي»
19 أكتوبر 2022 00:36

أبوظبي (الاتحاد) 

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تستعد «ياس باي ووترفرونت»، على جزيرة ياس في أبوظبي، لاستضافة فعالية «جاز باي ذا باي»، التي تتميز بباقة من العروض الموسيقية المباشرة في الأجواء الخارجية للواجهة البحرية، وذلك في نهاية كل أسبوع من الجمعة حتى الأحد خلال الفترة من 4 إلى 27 نوفمبر من الساعة 5:00 مساءً حتى الساعة 11:00 ليلاً، حيث تتميز هذه العروض بمجموعة من عازفي الجاز والموسيقيين والمؤدين المتميزين. 
بهذه المناسبة، قالت تغريد السعيد، المدير التنفيذي لإدارة مجموعة الاتصال المؤسسي وتسويق الوجهة لميرال «نتطلع لاستقبال موسم الشتاء وبداية شهر نوفمبر باحتفالية ترفيهية جديدة كلياً في «ياس باي ووترفرونت»، لنتيح لضيوفنا الفرصة للاستمتاع بالطقس الجميل والأجواء الخارجية المميزة بصحبة العائلة والأصدقاء، وتذوق أشهى المأكولات ومشاهدة الإطلالات الخلابة ومشاهدة عروض الجاز المباشرة المميزة، وتؤكد هذه الفعالية التزامنا بترسيخ مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية رائدة للترفيه ونتطلع إلى الترحيب بالضيوف في الواجهة البحرية».
وتستعد «ياس باي ووترفرونت» لاستضافة المزيد من التجارب مثل «ذا لايون كينغ» في «الاتحاد أرينا»، وسباق الفورمولا-1، ومناطق خاصة لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022.

ياس باي
أبوظبي
الإمارات
جزيرة ياس
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