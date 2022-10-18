مركز جمعة الماجد يحتفي بيوم الوثيقة العربية

دبي (الاتحاد)

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، جلسة حوارية بمناسبة يوم الوثيقة العربية الذي يوافق 17 أكتوبر من كل عام، حاضر فيها كلٌّ من الدكتور طه محمد نور أبو الخير، المشرف العلمي على الوثائق والأرشيف في مركز جمعة الماجد، وعبد الجليل أحمد عبد الله، من مملكة البحرين، وهو مدون وجامع للوثائق البحرينية.

بدأت الجلسة مع عبد الجليل أحمد عبد الله، الذي قدَّم ورقة بعنوان «تعريف وثائق فترة حكم الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، حاكم البحرين وتوابعها (1869 - 1932)»، والذي اتَّسم عهده بالازدهار والنماء والأمن والأمان، وقد عرض 18 وثيقة في مواضيع مختلفة مثل الصرف والقبض والتملك، وكشف من خلال تلك الوثائق عن كثير من جوانب السياسة والاقتصاد في تلك الفترة الزمنية من حكم الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.

ثم تحدَّث الدكتور طه محمد عن مفهوم معايرة نظم إدارة الوثائق والأرشيف وأهميتها، مع عرض التحديات التي تواجه تلك النظم في الحاضر والمستقبل، كما تحدّث عن مكونات الوثائق الإلكترونية والأرشفة الإلكترونية والفرق بينهما، واستعرض أيضاً في محاضرته طرق ومنهجية بناء نموذج معايرة نظم إدارة الوثائق والأرشيف. وخُتِمَت الجلسة الحوارية بطرح العديد من الأسئلة والاستفسارات من قِبل الجمهورعلى المُحاضِرَيْنِ الفاضِلَيْنِ، وقد أجابا عليها جميعاً.