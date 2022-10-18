فوز كاتب سريلانكي بجائزة أدبية مرموقة

هنأت كولومبو، اليوم الثلاثاء، الكاتب السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا الذي فاز بجائزة «بوكر» الأدبية البريطانية العريقة لعام 2022 عن روايته «أقمار مالي ألميدا السبعة» التي تستعيد الماضي الدموي الذي شهدته الجزيرة خلال حربها الأهلية.

وأشاد باندولا غوناواردانا الناطق باسم الحكومة بالكاتب شيهان كاروناتيلاكا قائلاً إن «إنجازه العظيم» هذا «يشرّف» بلده.

وأشادت لجنة التحكيم بـ«السعة والكفاءة والجرأة والجسارة والفكاهة» التي برهن عنها المؤلّف في روايته «ذي سفن مونز أوف مالي ألميدا».

وهذه ثاني رواية لكاروناتيلاكا (47 عاماً) تنال تقديراً عالمياً بعد «الرجل الصيني»، الرواية التي أصدرها في 2011، ونالت خصوصاً جائزة الكومنولث.

تدور أحداث الرواية الخيالية، الفائزة هذه السنة، في قالب من الفكاهة السوداء في العاصمة السريلانكية كولومبو في تسعينيات القرن الماضي، خلال فوضى الحرب الأهلية التي انتهت عام 2009 وأسفرت عن نحو 100 ألف قتيل على الأقل، بحسب الأمم المتحدة.

وتسلّم كاروناتيلاكا الجائزة من كاميلا قرينة الملك تشارلز، وذلك خلال حفل أقيم في العاصمة البريطانية لندن. وهذا أول حفل لتوزيع الجوائز يُقام حضورياً منذ 2019 بسبب جائحة كوفيد.

وهو ثاني سريلانكي يفوز بهذه الجائزة التي تمنح لأفضل رواية صادرة باللغة الإنجليزية، بعد مايكل أونداتجيز الذي حصل على جائزة «بوكر» في 1992 لروايته «المريض الإنجليزي».

وبالإضافة إلى قيمتها المعنوية الضخمة وترسيخها مكانة صاحبها في الساحة الأدبية العالمية، يحصل الفائز بالجائزة على مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه إسترليني (حوالى 60 ألف دولار أميركي).

المصدر: آ ف ب