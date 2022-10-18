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وفاة أكبر عالم في مجال الطاقة النووية

العالم الروسي أشوت سركيسوف
18 أكتوبر 2022 18:48

توفي أشوت سركيسوف، الذي يعد أحد أكبر علماء العالم في مجال الطاقة النووية وتكنولوجيا الغواصات النووية، عن عمر ناهز 99 عاما، بحسب ما نقلته قناة "آر تي عربية" اليوم الثلاثاء عن معهد التنمية الآمنة للطاقة النووية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وقال ممثل معهد التنمية الآمنة للطاقة النووية: "توفي العالم عن عمر ناهز 99 عاما، صباح اليوم الموافق 17 من أكتوبر. إنها خسارة لا يمكن تعويضها للعالم والمجتمع العلمي الروسي".

جدير بالذكر أن العالم سركيسوف قدم مساهمات لا تقدر بثمن في دراسة العمليات الفيزيائية الأساسية في محطات الطاقة النووية.

وأتاحت الدراسات النظرية والتجريبية التي أجراها العالم سركيسوف، إنشاء مصدر طاقة جديد مولد كهربائي حراري مدمج في قلب مفاعل نووي، كما قدم العالم مساهمة كبيرة في تدريب ضباط الهندسة لأسطول الغواصات النووية، كمدير لمدرسة الهندسة البحرية العليا في سيفاستوبول.

وتتمثل إنجازاته الرئيسية في إنشاء الخطة الاستراتيجية الرئيسية للتفكيك الشامل للغواصات النووية والبنية التحتية الداعمة لها في شمال غرب روسيا وتحديد المهام في مجال توليد الطاقة على نطاق صغير.

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المصدر: وكالات
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