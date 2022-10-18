«أكوافنتشر بعد الغروب» يحتفي بـ «الهالوين»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدينة أكوافنتشر المائية عن عودة «أكوافنتشر بعد الغروب»، أضخم حفل تحت ضوء القمر في أكبر حديقة مائية في الإمارات، لليلة واحدة يوم الجمعة 28 أكتوبر من الساعة 8:00 مساءً وحتى منتصف الليل. ويعد الحفل زواره ممن تجاوزوا الـ 16 عاماً بأجواء مميزة احتفالاً بـ «الهالوين».

ويقدم «أكوافنتشر بعد الغروب» فرصة مثالية للاحتفال ضمن أبراجه الـ 3 التي تضم 105 مرافق مميزة من ألعاب الركوب والمنزلقات والمعالم الترفيهية، وسط أجواء استثنائية تغمرها الأنغام المميزة في 3 مناطق مخصصة لعروض منسقي الأغاني الحية.

ويمكن لعشاق المغامرة تجربة أطول منزلق مائي في العالم، وأطول منزلق عمودي في الشرق الأوسط، وأول لعبة قفز من المنحدرات في المنطقة والاستمتاع بالمشاهد المذهلة من أضواء الليزر والمؤثرات النارية.ويضمن هستيريا، بيت الرعب الأول في دبي، جرعةً من التشويق والإثارة لمن يرغب بتحدي الخوف ومواجهة مفاجآته المرعبة. كما يشهد الحفل مشاركة محطة فيرجن راديو دبي 104.4، شريك النقل الإذاعي الرسمي لمدينة أكوافنتشر بأتلانتس، لتساعد الضيوف على الاسترخاء بعد ليلة مليئة بالمغامرة والتشويق.

وتكتمل الأجواء المميزة مع الإيقاعات وعروض الموسيقى الحية التي يقدمها ألمع منسقي الأغاني من أنحاء العالم، مثل دي جي كابو المصري، صاحب مقطوعات أراب تراب التي ظهرت في مسلسل مون نايت لشركة مارفل، ودي جي كيزا الباريسي، الضيف الدائم على أرقى نوادي دبي، ومستر شيف كودس، منسق الأغاني الشهير في دبي، لتصدح الأجواء بمجموعة من أحدث الأغاني، حيث يمكن لرواد الحفل إظهار مهاراتهم في الرقص على وقع أنغام أغاني الهالوين مثل ثريلر وأغنية تايم وورب من فيلم روكي هورور بيكتشر شو.