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«كبارنا في قلوبنا».. أمسية لنادي دبا الحصن

«كبارنا في قلوبنا».. أمسية لنادي دبا الحصن
18 أكتوبر 2022 12:36

أبوظبي (الاتحاد) 

أمسية تكريمية لكبار السن نظمها نظم نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، بالتعاون مع مجلس مدينة دبا الحصن التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى، وحملت عنوان «كبارنا في قلوبنا» واشتملت على فقرات تراثية وألعاب كرات ورمي السهم وشهدت إقبالاً كبيراً.
وألقى سليمان جمعوه، رئيس مجلس مدينة دبا الحصن، كلمة أشاد فيها بهذا اليوم وقال: كما أطلق عليهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كبار السن هم كبار المواطنين، وهم قدوتنا ونتعلم منهم دائماً ونستفيد من تجاربهم وخبراتهم في الحياة، وهذا ما تعلمناه من قادتنا وكبارنا. 

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وتابع: نحتفل اليوم بمقر نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي لنؤكد على حق المسنين في الرعاية والدعم بمختلف المجالات، وهو ما تقوم وتحرص عليه دولة الإمارات بالاحتفاء بالمسنين، كما أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، أكد أهمية التمسك والاحتفاظ بالقيم الأصيلة والتي تتمثل في ماض بني من جهد هؤلاء المواطنين سعياً منا لحاضرٍ ومستقبل أكثر ازدهاراً.وألقى محمد خليفة النعيمي مدير النادي كلمة قال فيها: في تجاعيد وجوههم حكايا سنوات عجاف، تبعتها سنوات خير، وفي جفاف اليدين، وملمسهما الخشن أحياناً، يظهر تعب عقود من التربية والعمل الشاق الذي لا ينتهي لساعات الليل، هم كبار السن، قناديل البيوت، ونبراس محبة يجمع الأسر الممتدة تحت سقف واحد، بحاجة إلى الأمان وهالة الحب من الأبناء والأحفاد.
من هنا يتبين لنا الدور الكبير الذي يجب على الأبناء القيام به تجاه كبار السن من خلال تقديم الرعاية والاهتمام وإشعارهم بأهميتهم، وذلك بإشراكهم في أمور الحياة كلها واستشارتهم والاستفادة من خبراتهم الزاخرة، وتلمس حاجاتهم الضرورية وإدخال السعادة على قلوبهم. 

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