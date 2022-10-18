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«دبي لينكس» و«دبي للإعلام» يتعاونان في «هاكاثون إبداعي»

«دبي لينكس» و«دبي للإعلام» يتعاونان في «هاكاثون إبداعي»
18 أكتوبر 2022 12:31

أبوظبي (الاتحاد) 
تعاونت مدينة دبي للإعلام، المجمع الإعلامي المتكامل التابع لمجموعة تيكوم، مع مهرجان «دبي لينكس» العالمي للإبداع، لاستعراض حملات مبتكرة وحائزة جوائز عبر تنظيم «هاكاثون الطلبة الإبداعي». 
وانطلاقاً من هدفها المتمثل في تنمية وتطوير المواهب الشابة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، ترمي هذه المسابقة إلى تحفيز الطلبة على تبني أساليب وطرق تفكير إبداعية في مجالات التصميم والإعلام والإعلانات والعلاقات العامة.
وينظَّم «الهاكاثون» يومي 26 و27 أكتوبر الجاري في قاعة المؤتمرات في مجمّع دبي للمعرفة، بمشاركة طلاب من جامعات قائمة في مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية. ويحظى الطلاب خلال «الهاكاثون» بفرصة استثنائية لاستعراض قدراتهم وتفكيرهم الإبداعي أمام لجنة تقييم تضم أبرز خبراء القطاع في «ميتا» وسواها.

جوائز
ومن المقرّر الإعلان عن الفائزين في 27 أكتوبر، على أن تُوزّع الجوائز على هامش حفل توزيع جوائز مهرجان «دبي لينكس» العالمي للإبداع والمرتقب عام 2023.
وتضم لجنة التقييم تيل هومان، المدير التنفيذي الإبداعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لدى «ميماك أوجيلفي»، مايان ألكين، مساعد المدير الإبداعي في «تي بي دابليو»، خالد حترش، مدير العمليات في مدينة دبي للاستديوهات، وديانا وايلد، الشريك المؤسس لـ«أورورا 50».

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فرص استثنائية
وصرّح ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات ومدينة دبي للإنتاج، قائلاً: تتغنّى دبي بنخبة كبيرة ومتنوّعة من المواهب الإبداعية، بدءاً من الموظفين المتخصصين ورجال الأعمال وصولاً إلى الطلبة الذين يحظون بفرص استثنائية لتنمية مهاراتهم واكتساب قدرات جديدة ضمن أبرز الجهات الأكاديمية، مثل مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة. 
وأضاف: المبدعون الشباب هم مستقبل القطاع الإبداعي، ويسعدنا توفير منصة مبتكرة تحفز على الإبداع وتسلط الضوء على المواهب التي تزخر بها دبي والمنطقة، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للإبداع والمواهب.

اقتراح الأفكار
وقالت ثيا سكيلتون، مديرة «دبي لينكس»: يسرنا أن نتعاون مع مدينة دبي للإعلام لدعم المواهب الشابة وتنمية قدراتها، حيث يُعتبر هذا «الهاكاثون» فرصة مميزة للطلاب لإعداد موجز بشكل فوري واستعراض براعتهم في مجال التفكير الإبداعي أمام نخبة من قادة القطاع.
وقالت مايان ألكين، مساعد المدير الإبداعي في «تي بي دابليو آيه»: أتوقع الكثير من المفاجآت من الطلاب وأشجعهم على الاستمتاع باقتراح الأفكار المبتكرة والخارجة عن المألوف. ويقدم لهم هذا البرنامج، التجارب المميزة والاستثنائية والأشخاص الجدد الذين سيقابلونهم.

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