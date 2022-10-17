الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

9 نصائح تساعدك على «التركيز»

9 نصائح تساعدك على «التركيز»
18 أكتوبر 2022 02:47

ترجمة: عزة يوسف

ملاحظة التفاصيل مهارة مهمة تزيد من الإنتاج والكفاءة في العمل وتقلل من احتمال ارتكاب الأخطاء، ومثلها مثل أي مهارة، تحتاج إلى التدريب للوصول إلى مستوى متقن من الانتباه، عن طريق خطوات بسيطة، نشرها موقع «glassdoor» الأميركي، ومنها:

 تقليل وقت الشاشات: 
أثبتت أحدث الأبحاث أن الاستعمال المفرط للأجهزة الإلكترونية، مثل الهاتف أو الحاسوب يقلل من القدرة على التركيز.

أنشطة التركيز: 
يمكن زيادتها عن طريق ممارسة ألعاب الذكاء والذاكرة وحل الألغاز التي تحفز العقل على التركيز.

ملاحظة البيئة: 
تمهل قليلاً لملاحظة تفاصيل البيئة المحيطة بك والتركيز في الأشكال والألوان، حيث يفيد ذلك الصحة الذهنية ويساعدك على الانتباه لما حولك.

عدم التوتر:
 من المعروف أن تقليل مسببات التوتر يحسّن التركيز، كما تزيد تمارين، مثل التنفس العميق والتأمل، من صفاء العقل وتقليل القلق.

أخبار ذات صلة
جهاز أبوظبي للاستثمار يطلق مركزاً للأبحاث وعلوم البيانات والحوسبة
مهرجان دبي للتسوق ينطلق 15 ديسمبر

التنظيم: 
من الضروري أن تكون شخصاً منظماً ومرتباً حتى يمكنك التركيز والانتباه جيداً دون فوضى.

التركيز على المهام: 
اجعل تركيزك كله في المهمة التي بين يديك وانتبه لأصغر التفاصيل.

الراحة: 
يجب الحصول على استراحة من العمل على فترات، لاستعادة النشاط والحفاظ على الوظائف الإدراكية والتفكير بذهن صاف.

مهمة واحدة: 
ركز على مهمة واحدة إذا كنت تريد الانتباه إلى التفاصيل جيداً.

لا للتشتت:
 أغلق الإشعارات في هاتفك قبل بدء العمل الذي يتطلب التركيز بشكل كامل.

آخر الأخبار
مبنى جهاز أبوظبي للاستثمار
الاقتصادي
جهاز أبوظبي للاستثمار يطلق مركزاً للأبحاث وعلوم البيانات والحوسبة
اليوم 22:06
فعاليات ترفيهية بانتظار زوار مهرجان دبي للتسوق
الاقتصادي
مهرجان دبي للتسوق ينطلق 15 ديسمبر
اليوم 22:03
خلال توقيع الاتفاقية
الاقتصادي
«إيميرج» تطور محطة طاقة شمسية لـ«خزنة داتا سنتر» في مصدر
اليوم 22:01
طائرة حربية روسية من طراز «تو-95»
عربي ودولي
أميركا تعترض طائرتين حربيتين روسيتين قبالة ألاسكا
اليوم 21:50
مشاركون في الملتقى الاقتصادي
الاقتصادي
ملتقى يبحث فرص التعاون الاقتصادي بين أبوظبي وبنغلاديش
اليوم 21:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©