9 نصائح تساعدك على «التركيز»

ترجمة: عزة يوسف

ملاحظة التفاصيل مهارة مهمة تزيد من الإنتاج والكفاءة في العمل وتقلل من احتمال ارتكاب الأخطاء، ومثلها مثل أي مهارة، تحتاج إلى التدريب للوصول إلى مستوى متقن من الانتباه، عن طريق خطوات بسيطة، نشرها موقع «glassdoor» الأميركي، ومنها:

تقليل وقت الشاشات:

أثبتت أحدث الأبحاث أن الاستعمال المفرط للأجهزة الإلكترونية، مثل الهاتف أو الحاسوب يقلل من القدرة على التركيز.

أنشطة التركيز:

يمكن زيادتها عن طريق ممارسة ألعاب الذكاء والذاكرة وحل الألغاز التي تحفز العقل على التركيز.

ملاحظة البيئة:

تمهل قليلاً لملاحظة تفاصيل البيئة المحيطة بك والتركيز في الأشكال والألوان، حيث يفيد ذلك الصحة الذهنية ويساعدك على الانتباه لما حولك.

عدم التوتر:

من المعروف أن تقليل مسببات التوتر يحسّن التركيز، كما تزيد تمارين، مثل التنفس العميق والتأمل، من صفاء العقل وتقليل القلق.

التنظيم:

من الضروري أن تكون شخصاً منظماً ومرتباً حتى يمكنك التركيز والانتباه جيداً دون فوضى.

التركيز على المهام:

اجعل تركيزك كله في المهمة التي بين يديك وانتبه لأصغر التفاصيل.

الراحة:

يجب الحصول على استراحة من العمل على فترات، لاستعادة النشاط والحفاظ على الوظائف الإدراكية والتفكير بذهن صاف.

مهمة واحدة:

ركز على مهمة واحدة إذا كنت تريد الانتباه إلى التفاصيل جيداً.

لا للتشتت:

أغلق الإشعارات في هاتفك قبل بدء العمل الذي يتطلب التركيز بشكل كامل.