درّة «حتى لا يطير الدُكان»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشارك الممثلة التونسية درّة زروق في العرض المسرحي «حتى لا يطير الدكان»، والمسرحية تجمع بين الاستعراض والغناء، تأليف أمير طيعمة، وإخراج محمد أوتاكا، ويشارك في بطولتها بيومي فؤاد، وأكرم حسني.

تسجل المسرحية عودة درّة للمسرح بعد غياب 15 عاماً، منذ مشاركتها في العرض التونسي «ظرف أسود»، ويعد العمل الخامس لها في عالم المسرح، ومن المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

على الصعيد الدرامي، انتهت درّة من تصوير دورها في مسلسل «المتهمة»، وتجسد شخصية فتاة تتعرض للعديد من الصراعات النفسية وتتهم في جريمة قتل تقلب حياتها رأساً على عقب، ثم تكتشف أن ذلك وهم كبير يدور بداخلها فقط، والعمل يتكون من 10 حلقات، ويدور في إطار الدراما التشويقية النفسية، تأليف وإخراج تامر نادي، ويشارك في بطولته محمد دياب، وغادة طلعت.

يذكر أن آخر أعمال درّة مشاركتها في فيلم «جدران»، حيث جسدت شخصية فتاة تجبرها الظروف على الانتقال إلى منزل قديم بحثاً عن مستندات تثبت ملكيته لأمها، لتكتشف حقائق صادمة داخله.