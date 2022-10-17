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حديقة عراقية عمرها 2700 سنة

حديقة عراقية عمرها 2700 سنة
18 أكتوبر 2022 02:47

كردستان (أ ف ب) 

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دشّنت سلطات إقليم كردستان في شمال العراق، المرحلة الأولى من حديقة أثرية في موقع قناة للري تعود لأكثر من 2700 سنة، حفرت على جدرانها منحوتات ضخمة، وتعود الآثار المكتشفة في موقع فايدة إلى حقبة الملك الآشوري سرجون الثاني (705-721 قبل الميلاد) وابنه سنحاريب الذي خلفه. 
ووسط الجبال الوعرة، أقيم حفل تدشين رسمي الأحد للحديقة الأثرية، بحضور محافظ دهوك والسفير الإيطالي لدى بغداد، ويضمّ الموقع قناة ري بطول عشرة كيلومترات، نحتت على جدرانها 13 منحوتة، وتقتصر زيارة الموقع حالياً على السياح الأجانب والباحثين والمختصين.

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