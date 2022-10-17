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دنيا

«مطربو المهرجانات» أزمة فنية في مصر

«مطربو المهرجانات» أزمة فنية في مصر
18 أكتوبر 2022 02:47

(الاتحاد الرقمي)

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لا يزال مسلسل الكر والفر مستمراً بين نقابة المهن الموسيقية المصرية وفئة من المغنين يطلق عليهم «مطربو المهرجانات»، وفي حلقة جديدة من المسلسل متعدد الأجزاء، أوقفت النقابة تصاريح العمل الخاصة بهؤلاء المغنين مؤقتاً، في اليوم الأول لتولي نقيب الموسيقيين الجديد مصطفى كامل منصبه.
وأشار بيان للنقابة إلى أن مجلسها قرر إيقاف التصاريح لحين دراسة الملف بالكامل بطريقة منظمة للحفاظ على قيمة مصر الفنية. وهذا القرار ليس الأول من نوعه، فقد أصدر هاني شاكر النقيب السابق قراراً مماثلاً في فبراير 2020.

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