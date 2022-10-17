نجمات في سماء «لندن السينمائي»

(أ ف ب)

على السجادة الحمراء لمهرجان لندن السينمائي، تألقت كوكبة من أشهر نجمات العالم، وخطفت الممثلة والمخرجة الأسترالية كيت بلانشيت الأضواء بأناقتها المعتادة وحضورها الطاغي، وحضرت كيت العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد للرسوم المتحركة «بينوكي» الذي تقوم فيه بدور سبريزاتورا.

واستسلمت الممثلتان الأميركية مادلين كلاين والبريطانية جيسيكا هينويك لعدسات المصورين على السجادة الحمراء لدى وصولهما لحضور العرض الأوروبي الأول لفيلم «جلاس أنيون: نييفز أوت ميستري»، فيما فضلت الممثلة البريطانية لورين أشبورن توثيق حضورها المهرجان بمجموعة من الصور مع زوجها الممثل البريطاني آندي سيركيس.