1.2 مليار دولار من «جيتس» لمكافحة شلل الأطفال

برلين (أ ف ب)

تعهدت مؤسسة بيل وميليندا جيتس باستثمار مليار ومئتي مليون دولار للمساعدة في القضاء نهائياً على شلل الأطفال في العالم، وذلك خلال مؤتمر صحي دولي في برلين.

وقال بيل جيتس، الرئيس المشارك للمؤسسة، في كلمة عبر الفيديو خلال قمة الصحة العالمية المقامة حالياً في العاصمة الألمانية: «رغم أن القضاء على شلل الأطفال في متناول اليد، لا يزال المرض يمثل تهديداً».

ويوجه المبلغ لحساب المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، في إطار تعاون بين القطاعين العام والخاص، يهدف إلى القضاء على هذا المرض نهائياً بحلول 2026.