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رحيل "ماما كوكو".. صاحبة أشهر قصة ملهمة

وفاة "ماما كوكو".. صاحبة أشهر قصة ملهمة
17 أكتوبر 2022 15:54

توفيت الأحد ماريا سالود راميريس كاباييرو، المرأة التي استُلهمت منها شخصية "ماما كوكو" في فيلم "كوكو" الشهير الحائز جائزة أوسكار أفضل فيلم تحريكي لعام 2018، على ما أفادت السلطات المكسيكية.
 
وكتب رئيس هيئة السياحة بولاية ميتشواكان غرب المكسيك، التي تتحدر منها "ماما كوكو"، عبر تويتر: "أشعر ببالغ الأسى لوفاة دونيا ماريا سالود راميريس كاباييرو (ماما كوكو) وهي امرأة لا تكلّ ونموذج حياتي يُحتذى به، مصدر إلهام لهذه الشخصية التي جالت العالم".

وفارقت دونيا ماريا الحياة عن 109 سنوات في قريتها سانتا في دي لا لاغونا قرب بحيرة باتزكوارو السياحية، حيث تقام تقاليد "يوم الموتى"، وفق معلومات نشرتها وسائل إعلام محلية.


واشتهرت "ماما كوكو" بفضل فيلم "كوكو" من إنتاج ديزني عن قصة فتى يبحث عن تاريخ عائلتها من خلال هذا التقليد المكسيكي.

وكان سياح يقصدونها بانتظام لالتقاط صور مع هذه المرأة ذات الملامح القريبة إلى حد التطابق من شخصية "ماما كوكو"، وفق الإعلام المكسيكي.

وكان مخرج الفيلم لي أونكريش قال خلال تسلم جائزة الأوسكار إن "الشكر الأكبر هو لشعب المكسيك، إذ إن كوكو ما كان ليرى النور لولا ثقافته وتقاليده الجميلة للغاية".

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