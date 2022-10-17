"تيك توك" تعقد قمة حول الصحة النفسية

استضافت تيك توك أول قمة للصحة النفسية في مصر خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية، وأطلقت حملة #EndTheStigma #كلنا_معاك، بمشاركة مستخدمين من جميع أنحاء الشرق الأوسط، لمعرفة المزيد حول كيفية حماية صحتهم النفسية، سواء في العالم الحقيقي أو الرقمي. تهدف قمة تيك توك للصحة النفسية وحملة #EndTheStigma #كلنا_معاك إلى توجيه المجتمع لضمان حصول الجميع على الموارد التي يحتاجونها لدعم صحتهم النفسية، وتبادل ومشاركة تجربتهم الشخصية مع بعضهم البعض. خلال القمة وأثناء حلقة نقاش تفاعلية، كان الضيوف قادرين على التعلم بشكل مباشر من خبراء الصحة النفسية المعتمدين، حول كيفية العناية بصحتهم النفسية وتحديد علامات ما إذا كانوا هم أو أي شخص يهتمون به يحتاجون إلى رعاية ودعم نفسي، وتضمنت هذه المناقشة المثمرة تعزيز الاهتمام بصحتنا النفسية وامتلاك الشجاعة للتعبير عن مشاكلنا مع من نثق بهم والبحث عن كافة وسائل الدعم الممكنة. تضمنت القمة بعض النصائح التي شاركتها لجنة الخبراء المعتمدين كيفية التحكم في جسدنا عندما يواجه حالة "المواجهة أو الهروب"، والحضور بمشاعرنا، وممارسة الوعي والإدراك اللحظى من خلال التأمل، وأخذ استراحة من التعرض للشاشات كل 20 دقيقة، والتوعية بأي آثار محتملة يمكن أن تضر بصحة الفرد النفسية وراحته. كما عُقدت جلسة علاج بالفن بالرسم أثناء القمة، حيث تمت دعوة الضيوف للاستمتاع بالطبيعة والتأمل، واستخدام الرسم بحرية لإطلاق العنان لمشاعرهم.