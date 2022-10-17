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دنيا

12 جائزة لفيلم «آية» للمخرجة زينوفار فاطمة.. صوِّر في دبي

12 جائزة لفيلم «آية» للمخرجة زينوفار فاطمة.. صوِّر في دبي
17 أكتوبر 2022 11:24

أبوظبي (الاتحاد)

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حصل فيلم «آية» للمخرجة زينوفار فاطمة المقيمة في دبي، والذي تم إنتاجه وتصويره في مدينة دبي على 12 جائزة و15 تكريماً مع شهادة الاعتراف الدولي في مختلف المسابقات السينمائية في أنحاء العالم من ضمنها جائزة شرفية في مهرجان «فيث» للأفلام ومقرها كاليفورنيا. كما حصد مراتب أولى في مختلف مسابقات الأفلام العالمية، حيث تم عرضه لأول مرة في الهند والمملكة المتحدة والإمارات، وتم عرض الفيلم في أستراليا في مهرجان الأفلام الإسلامية «إم.إف.إف»، ضمن سلسلة المهرجانات العالمية، وعُرض في «المتحف الإسلامي الأسترالي» في ملبورن، أول متحف إسلامي، ومن المقرر عرض «آية» في سيدني وبيرث خلال الفترة المقبلة.«آية»، فيلم قصير من إخراج وتصوير المخرجة زينوفار فاطمة، تم تنفيذه تحت رعاية رائدة الأعمال الإماراتية الشيخة هند بنت فيصل القاسمي بالتعاون مع استديو فردوس أي.أر.رحمن، من تأليف وإخراج عفراء فرحانة، والموسيقى التصويرية من تأليف الملحنة والمغنية العالمية هيرال فيراديا. والفيلم لم يعرض بعد أمام الجمهور، ويحمل رسالة عالمية لمن يبحثون عن بصيص أمل في أوقات الشدة واليأس. وأعربت زينوفر فاطمة، عن فخرها بانتاج وإخراج أكثر من 15 فيلماً قصيراً على مدى السنوات ال 4 الماضية، معتبرة أن الإشادات الدولية الايجابية التي حظى بها «آية» كونه استطاع بلغة بصرية وسينمائية بسيطة وعميقة، من دون حوار، أن يتجاوز كل الحواجز والوصول الى مشاعر المشاهدين على مستوى العالم. ووقالت: تتوافق هذه الاستراتيجية الإبداعية التي اعتمدها في «آية» بشكل جيد مع موضوع الفيلم لأن الإيمان والروحانية هما من المفاهيم التي لا يمكننا التعبير عنها أو وضعها في كلمات. إنها هدايا للإنسانية من المفترض أن نشعر بها.

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