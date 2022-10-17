بالصور.. «الموركس دور 2022» يكرم نجوم الغناء والتمثيل.. من بيروت
بالصور.. «الموركس دور 2022» يكرم نجوم الغناء والتمثيل.. من بيروت
17 أكتوبر 2022 09:50
وتم خلال الحفل تكريم الممثلة المصرية إلهام شاهين عن دورها في مسلسل «بطلوع الروح»، كما تم تكريم شركة «الصباح» للإنتاج عن العمل نفسه، وتسلمت الممثلة منة شلبي جائزة أفضل ممثلة مصرية. وعن مجمل مسيرتها تسلمت الفنانة رونزا نجمة المسرح الرحباني جائزة تكريمية، فيما تسلمت الممثلة اللبنانية تقلا شمعون جائزة تقديرية من «الموركس دور» عن دورها في مسلسل «عروس بيروت». «الغزالة» وذهبت جائزة نجم الأغنية اللبنانية للفنان ملحم زين الذي وجه كلمة للمغتربين اللبنانيين، وتسلمت الممثلة سيرين عبدالنور جائزة نجمة لحنة التحكيم عن دورها في مسلسل «دور العمر»، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثل لبناني لبديع أبو شقرا عن دوره في مسلسل «للموت 2». وتسلم المخرج اللبناني جاد شويري جائزة أفضل فيديو كليب، أما جائزة أفضل ممثل عربي، فقد تسلمها الممثل السوري محمد الأحمد عن دوريه في مسلسي «عروس بيروت 3» و«للموت 2». وتسلم الفنان المصري محمد رمضان جائزة «موركس النجم العربي الجماهيري»، فيما ذهبت جائزة «الموركس التكريمية» عن مجمل أعمالها للفنانة التونسية لطيفة.وتسلمت نادين جابر جائزة أفضل كاتبة عن «للموت 2». وذهبت جائزة أفضل برنامج ثقافي ل «صارو 100»، وتسلم الجائزة الإعلامي اللبناني جان نخول. وفاز بجائزة الموركس دور لأغنية العام 2022 الطفل المصري محمد أسامة عن أغنية «الغزالة رايقة». وتسلم جائزة أفضل ممثل لبناني دور مساند عن دوره بمسلسل «رقصة مطر»، وجائزة أفضل مخرج درامي عن مسلسل «شتي يا بيروت» ذهبت للمخرج اللبناني إيلي السمعان.