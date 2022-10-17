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فنانة مصرية أخفت مرضها عن زملائها.. وتوفيت قبل عرض المسلسل

فنانة مصرية أخفت مرضها عن زملائها.. وتوفيت قبل عرض المسلسل
17 أكتوبر 2022 07:33

كواليس مثيرة شهدها مسلسل "وعد إبليس" الذي انتهى عرض الجزء الأول منه عبر منصة "شاهد VIP"، وقام ببطولته عمرو يوسف وعائشة بن أحمد وفتحي عبد الوهاب.

المسلسل الذي شهد الظهور الأخير للفنانة المصرية الراحلة مها أبو عوف، التي أخفت مرضها عن الجميع خلال تصوير مشاهدها، رغم ظهورها بشكل مرهق للغاية.

وفي لقاء تلفزيوني تحدث عمرو يوسف بطل العمل عن كواليس ما جرى، حيث أكد أنها لم تخبرهم بمرضها، وذلك على الرغم من كون مظهرها يوحي بالمرض.

وكشف يوسف عن كونه ذهب إليها وتحدث معها وسألها عن أحوالها الصحية، ولكنها فضلت أن تخفي الأمر عنهم
لكن الصدمة حدثت بعدها حينما انتهوا من التصوير، وحدثت الوفاة، وهو الأمر الذي أحزنهم بشدة، خاصة أن الراحلة كانت جميلة للغاية وذات روح جيدة، وكان الجميع في المسلسل يحبها.

مها أبو عوف قدمت في المسلسل دور والدة التونسية عائشة بن أحمد زوجة عمرو يوسف في الأحداث، ولم تظهر سوى في مشاهد قليلة، حينما تعرضت ابنتها لأزمة مرضية.

لكن الأمر الحزين أنها لم تتمكن من مشاهدة العمل بعد الانتهاء من تصويره، خاصة أنها توفيت مطلع العام الجاري عن عمر يناهز الـ 65، وذلك بعد صراع مع المرض.

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المصدر: وكالات
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عمرو يوسف
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