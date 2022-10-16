«الشارقة السينمائي الدولي» يتوّج الأفلام الفائزة

الشارقة (الاتحاد)

نجح «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب» في أن يستقطب خلال ستة أيام من دورته التاسعة أكثر من 30 ألف شخص من زوار ومشاهير وفنانين ومسؤولين وخبراء سينمائيين، ممن أقبلوا على عروضه السينمائية وفعالياته المتنوعة، التي تضمنت أفلاماً محلية وعالمية، وورش عمل فنية شارك فيها كوكبة من خبراء الفن السابع خبراتهم مع جمهور المهرجان، وتناولت مراحل إنتاج الأفلام وأسرار نجاحها.

توَّج المهرجان الأفلام التسعة الفائزة، والتي توزعت على سبع فئات رئيسة وفئة استثنائية، خلال حفل الختام الذي أقيم في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، أمس الأول، بحضور الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مديرة مؤسسة (فن)، مديرة المهرجان.

اختار أعضاء لجان التحكيم الأفلام الفائزة من مجموع 95 فيلماً عرضها المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة (فن) تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومنها أعمال عُرضت لأول مرة على مستوى العالم والشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي.

الأفلام الفائزة

وفاز فيلم «صديقان» للمخرج براسون تشاترجي بجائزة «أفضل فيلم روائي طويل»، بينما حصد فيلم «نور شمس» للمخرجة فايزة أمبه جائزة «أفضل فيلم خليجي قصير»، كما نال فيلم «سلفادور دالي» للمخرج إلديار ماداكيم جائزة «أفضل فيلم روائي دولي قصير»، وحاز فيلم «الموت والسيدة» للمخرجين جيف بيلي ولوسي سترويفر جائزة «أفضل فيلم رسوم متحركة».

كما فاز فيلم «أكبر منا» للمخرج فلورا فاسور بجائزة «أفضل فيلم وثائقي»، وحصد فيلم «دموع سين» جائزة «أفضل فيلم من صنع الطلبة»، وهو من إخراج كل من: يانيس بلعيد، إليوت بينارد، نيكولا مايور، إتيان مولين، هادريان بينوت، ليزا فيسينتي، وفلبين سينغر، أما جائزة «أفضل فيلم من صنع الأطفال والناشئة» فذهبت لفيلم «ضعيف القلب» للمخرج ديلان سكوت، فيما حاز فيلما «قل لا للبلاستيك» للمخرجة آنو شيتري و«سانتال» لسانديب مينالي جائزة «أبطال الاستدامة» التي يقدمها «مجلس شباب أهداف التنمية» في الإمارات.

أداة تغيير

وقالت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مديرة مؤسسة (فن) ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: «أيام ستة من الإبداع السينمائي عاشها زوار المهرجان، امتزجت فيها مشاعر الحضور عبر عروض استحضرت على شاشات المهرجان إبداعات محلية وعالمية، تعددت في موضوعاتها، إلا أنها اتحدت ثمارها في ترسيخ دور الفنون أداة للتغيير، وعنصراً مؤثراً في مسيرة الأجيال نحو مستقبل أفضل».

وأضافت الشيخة جواهر بنت عبد الله: «نختتم الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، إلا أننا مستمرون في استثمار كافة الأدوات الإبداعية والفنية من أجل النهوض بشبابنا وخدمة مجتمعاتنا، انطلاقاً من رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والدعم اللامحدود من قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة».

وتابعت: لا يسعنا إلا أن نتقدم بعميق الشكر لجميع المشاركين، والداعمين، والشركاء، والمدربين، وأعضاء لجان التحكيم، الذين رسموا بإبداعهم صورة مشرقة للفن الهادف، ولوحة رائعة لترسيخ دور السينما في تحسين حياة الإنسان، فالسينما مصدر لا ينضب من التحفيز والتأثير الإيجابي في الأطفال والشباب، وقوة فاعلة في إطلاق العنان لقدراتهم الإبداعية المتجددة.

«فكّر سينما»

وشهدت الدورة التاسعة من المهرجان، التي رفعت شعار «فكّر سينما»، عروضاً سينمائية لأول مرة على مستوى العالم والشرق الأوسط والخليج العربي، منها 3 أفلام عرضت للمرة الأولى عالمياً، و30 فيلماً عرضت للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى 11 عرضاً للمرة الأولى على مستوى منطقة الخليج العربي، إلى جانب تنظيم 34 ورشة عمل تدريبية متخصصة في صناعة السينما، و8 جلسات حوارية تفاعلية قدمها عدد من أبرز المخرجين والمصورين والممثلين العرب والأجانب، ولقاءات حية مع نخبة من نجوم الشاشة العرب والعالميين.

تكريم لجنة التحكيم

شهد الحفل تكريم أعضاء لجنة تحكيم الأفلام في المهرجان، والتي ضمت كلاً من: نواف الجناحي وعايدة شلايبفر لفئة «أفلام روائية طويلة»، وهبة حمادة وبثينة الرئيسي لفئة «أفلام خليجية قصيرة»، ومسعود أمرالله آل علي وياسر الياسري لفئة «أفلام روائية دولية قصيرة»، وسارة ولدادة ومريم السركال ولوري غوردون لفئة «أفلام رسوم متحركة»، وأحمد شهاب الدين وسوزان مبوغو لفئة «أفلام وثائقية»، وأمل الدويلة ونادية رحمن لفئة «أفلام من صنع الطلبة»، إضافة إلى تكريم «المحكمين الواعدين».