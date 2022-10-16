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عادات سيئة تؤثر على حياتك

عادات سيئة تؤثر على حياتك
17 أكتوبر 2022 01:36

ترجمة: عزة يوسف

يمارس الكثيرون العديد من العادات التي تبدو بسيطة بالنسبة لهم، إلا أن لها تأثيرات ضارة على حياتهم وتسبب لهم الكثير من المشاكل، حسبما أوضحت مجلة «Good Housekeeping» النسائية الأميركية، ومنها:

الغفوة:
إذا ضبطت منبهك على وقت مبكر أكثر مما يجب لتنقر أكثر من مرة على زر الغفوة، فأنت بذلك ستفقد فرصتك للنوم الجيد لفترة متصلة، فبدلاً من ذلك، اضبط منبهك على الوقت الذي يجب أن تكون فيه بالفعل خارج سريرك، لضمان عدم نومك مرة أخرى، انقل المنبه إلى الطرف الآخر للغرفة حتى تضطر للنهوض من السرير وغلقه.

التسويف:
من السهل الوقوع في فخ التأجيل والتسويف عندما تواجه مهام صعبة، لذا عليك تحمل المسؤولية عن طريق إخبار صديق مقرب عن هدفك أو مهمتك، حيث يعطيك ذلك تحفيزاً كبيراً، كما يمكن أن تعطيك المنافسة الودية الدافع، ويمكنك التنافس مع صديق لإنهاء مهمة مشابهة.

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الرسائل:
الرد على كل رسالة نصية أو مكالمة أو بريد إلكتروني في اللحظة التي تتلقاها فيها يشتتك عن نشاطك الحالي، مما يسبب ضياع وقتك الثمين، لذا قلل عدد مرات تفقد الرسائل حتى تظل في حالة تركيز على المهمة التي تنفذها.

المفاتيح:
وضع المفاتيح في أماكن مختلفة كل مرة، عادة تتسبب في ضياع الكثير من الوقت في البحث عنها، إلا أن الحل بسيط بوضعها في نفس المكان كل مرة تدخل فيها منزلك، واحتفظ بنسخة احتياطية في مكان مخصص لتعرف التصرف دائماً.

الرفض:
الالتزام بتنفيذ كل طلب يُطلب منك، يشعرك بالإرهاق واستنزاف الطاقة، إن كنت تجد صعوبة في قول «لا» أحياناً، حاول قول «دعني أفكر في الأمر»، مما يمنحك الوقت لتقييم جدول مواعيدك وأولوياتك ورغباتك قبل الإجابة النهائية.

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