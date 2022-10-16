غادة عبد الرازق: فكّرت في الاعتزال

محمد قناوي (القاهرة)

أكدت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق، أن فكرة اعتزال الفن تراودها بعد كل مسلسل تقدمه كل عام، وفور عرض أي عمل لها تُفاجأ بحالة من الهجوم الكبير عليها وعلى العمل حتى لو حقق نجاحاً كبيراً، من دون أن تعرف السبب.

وأضافت، تتم محاسبتي على المسلسل وتوجيه الانتقادات لي وحدي، رغم أنني حلقة منه، وهناك مؤلف كتب النص ومخرج وممثلون آخرون، فيصيبني الهجوم بالإحباط فأفكر في الاعتزال مع كل عمل أقدمه، فهناك من يحاربني ويحاسبني على عمل نجح بنسبة 70% على الرغم أن هذا يحدث مع النجوم الكبار.

وأشارت عبد الرازق إلى أنها رفضت تقديم أعمال كثيرة عرضت عليها مؤخراً، وكانت تنتج أعمالها في السنوات الثلاث الأخيرة بنفسها، وهذا ليس عيباً، فعظماء الدراما ينتجون لأنفسهم في مصر والعالم كله.

وصرحت غادة بأنها قررت العودة للوقوف على خشبة المسرح بعد غياب 20 عاماً، منذ أن قدمت مسرحية «طرائيعو» مع محمد هنيدي عام 2002، ومن المقرر أن يعرض العمل الجديد في موسم الرياض الشتوي.

كما تعود للسينما بعد غياب 4 سنوات بفيلم «جوازة بالعافية»، وتقوم بتصويره حالياً مع أحمد آدم، بيومي فؤاد، وخالد الصاوي، إخراج شريف إسماعيل، وتدور الأحداث في إطار كوميدي، وتقدم شخصية يتصارع من أجلها 3 رجال للفوز بقلبها.