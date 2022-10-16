50.000.000 كوري جنوبي محرومون من الدردشة

سيؤول (أ ف ب)

حُرِم أكثر من 50 مليون مشترك من خدمات تطبيق المراسلة الفورية الأكثر انتشاراً في كوريا الجنوبية «كاكاوتوك»، جرّاء حريق في مركز البيانات.. وتسبّبَ الحريق بأضرار في مبنى في بانغيو يضم خوادم كاكاو، وأعرب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول عن حزنه الشديد بسبب الأضرار التي لحقت بمواطنيه جراء العطل، وطلب تحقيقاً فورياً واتخاذ إجراءات لمنع تكرار الحادث.

وتشير الإحصاءات إلى أن هذا التطبيق مثبت على 90% من الهواتف المحمولة في كوريا الجنوبية. وأشارت شركة «كاكاو» إلى أن 53 مليون شخص في العالم يستخدمونه.