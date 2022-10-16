كيف تستعد جزيرة ياس لمهرجان ديوالي؟

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت جزيرة ياس، وجهة الترفيه الرائدة في أبوظبي، عن إطلاق مجموعة من الأنشطة الاحتفالية بمناسبة مهرجان ديوالي، والتي تُقام من 24 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر 2022، وتشمل العديد من العروض الموسيقية، وتجارب المأكولات الشهية التي يقدمها أشهر الطهاة الهنود.

حفل إيه. أر. رحمن

يقدم الموسيقي الهندي الشهير والحائز جائزتي أوسكار إي.أر. رحمن عرضاً موسيقياً مميزاً في "الاتحاد أرينا" يوم 29 أكتوبر، بالاشتراك مع نخبة من المغنين والموسيقيين، ويحظى عشاق الموسيقى بفرصة الاستماع إلى أجمل أعمال الموسيقي الهندي التي تقدم برفقة أحدث التقنيات والمؤثرات البصرية والرقصات الإبداعية.

الشيف بهاتيا

يقدّم فينيت بهاتيا، الشيف الحائز نجمة ميشلان، قائمة طعام محضرة حسب الطلب احتفالاً بمهرجان ديوالي في مطعم أنجار الهندي الحائز عديداً من الجوائز في فندق دبليو – جزيرة ياس، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بقائمة الغداء والعشاء، التي تتضمن أشهى الأطباق الهندية المحضرة بأسلوب عصري ومبتكر.

الشيف برار

يقدم الشيف الشهير رانفير برار أشهى الأطباق الغنية بالنكهات المميزة احتفالاً بمهرجان ديوالي في الفترة بين 28 و30 أكتوبر. ومن المقرر أن يستضيف تحدي طاولة الشيف على مدار 3 أيام في مطعم رانجولي بفندق روتانا جزيرة ياس. ويمكن للزوار مقابلة الشيف خلال حفل إطلاق كتابه الجديد حول فن الطبخ في مطعم فيليني جاردن ضمن فندق راديسون بلو جزيرة ياس.

عرض الأضواء

يحظى زوار الجزيرة بفرصة الاستمتاع بعرض ضوئي على واجهة المنتجع، مستوحى من أجواء المهرجان التقليدية، مع عروض رقص البانجرا بجانب حوض السباحة، بالإضافة إلى حفلة شواء على الطابع الهندي تمتد على مدار يومين في 29 و30 أكتوبر.

مهرجان للتسوق

يمكن للضيوف الدخول في السحب للفوز بـ3 جوائز قيمة، وذلك عند إنفاق 300 درهم خلال مهرجان ديوالي، وذلك في الفترة من 18 أكتوبر ولمدة 24 يوماً. وتشمل الجائزة الكبرى، التي سيتم الإعلان عنها في 7 نوفمبر، تذكرتي طيران إلى الهند على درجة رجال الأعمال، إضافة إلى جواهر من الماس، و200 ألف نقطة من برنامج الولاء الرقمي دارنا. فيما تتضمن الجائزة الأولى إقامة لليلة واحدة لشخصين في فندق دبليو جزيرة ياس، مع وجبة عشاء من إعداد الشيف فينيت بهاتيا، وتذكرتين لحضور حفل إيه.أر. رحمن الموسيقي، بينما تشمل الجائزة الثانية إقامة لليلة واحدة لعائلة مكونة من 4 أفراد في فندق وارنر براذرز أبوظبي، و4 تذاكر للاستمتاع بعالم وارنر براذرز أبوظبي. كما تقام العديد من العروض والفعاليات الترفيهية بمناسبة مهرجان ديوالي في "ياس مول"، بما فيها عروض رقص بوليوود وعروض لاعبي الخفة والحركات البهلوانية الشيقة.

حفل منسقي الأغاني عقيل وأختار

يقدم الفنانان دي جي عقيل ودي جي أختار أجمل أغاني البوب الكلاسيكية من فترة التسعينيات ضمن الأجواء الاحتفالية لمهرجان ديوالي في مطعم ستيلز بفندق كراون بلازا جزيرة ياس.

ياس مارينا

يحتفي "ديابليتو" في ياس مارينا بمهرجان ديوالي من خلال تقديم أشهى الأطعمة المتوسطية مع لمسات من المطبخ الهندي، ويقدم طبق البايلا الهندية مع صلصة رايتا، والباييلا النباتية مع الكاري، بالإضافة إلى بيتزا دجاج التندوري الغنية بنكهات التوابل الهندية.