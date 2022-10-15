فريال يوسف عازفة «عالم تاني»

سعيد ياسين (القاهرة)

أوشكت فريال يوسف على الانتهاء من تصوير مسلسل «عالم تاني»، وقالت إن أحداثه تتناول قصة حياة عازفة بيانو تتعرض لحادث يقلب حياتها، وتصل لمرحلة من الشفافية الروحية، لتسقط الأقنعة عن أقرب الناس إليها سواء كان زوجاً أو صديقة أو أخاً.

يشارك في بطولة العمل رانيا يوسف ونضال الشافعي وأيمن عزب وسميرة صدقي ومروة عبدالمنعم وفراس سعيد، وهو من تأليف وإخراج عبدالعزيز حشاد.

كما انتهت فريال من تصوير دورها في مسلسل «يساوي صفر»، مع عبد الرحيم حسن وعفاف رشاد وحسن عيد وهاني التابعي ونسمة محمود، بتأليف محمد إبراهيم عوض وشيماء سامي وإخراج ممدوح زكي. وقالت فريال، إن المسلسل يدور في قالب تشويقي من عشر حلقات، ومن المقرر أن يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، وتجسد فيه شخصية فتاة تختفي والدتها في ظروف غامضة ويتم قتل خادمتها، فتحوم الشبهات حول كل سكان منزلها، ويطال الشك كل من حولها، خصوصاً بعد العثور على بردية أثرية نادرة.

وأبدت فريال سعادتها بتجربتها الأولى على المنصات الإلكترونية التي أصبحت متنفساً مهماً للدراما العربية على حد قولها، لتستوعب عشرات المسلسلات التي تتنوع مواضيعها بين الاجتماعية والتراجيدية والتشويقية، ويتم عرضها على مدار العام.