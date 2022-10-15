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60 عاماً من «فنون الشارع» في باريس

60 عاماً من «فنون الشارع» في باريس
16 أكتوبر 2022 02:25

باريس (أ ف ب) 

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ينطلق اليوم في مقر بلدية العاصمة الفرنسية باريس، معرض بعنوان «العاصمة: 60 عاماً من الفن الحضري»، ويضم المعرض أعمالاً لأسماء كبيرة في مجال فنون الشارع، بينهم البريطاني بانكسي والأميركية سوون والفرنسية ميس تيك. وقالت الفنانة المعروفة باسم «مدام»، واسمها الحقيقي أوريلي لوديفين، إن فنون الشارع جزء من هوية باريس، ويمكن ملاحظة الترابط الكامل بينهما من خلال معاينة الجداريات في بعض الأحياء وعلى الطريق الدائري حول المدينة. ويمكن خلال المعرض الاطلاع أكثر على أعمال الرائدة الباريسية في هذا الفن، ميس تيك، المعروفة برسم نساء سمراوات على جدران العاصمة.

باريس
فرنسا
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