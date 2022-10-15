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«الرجل الحديدي».. يبهر زوار «السينمائي الدولي»

«الرجل الحديدي» يبهر الزوار
15 أكتوبر 2022 17:43

الشارقة (الاتحاد)
تفاجأ زوار الدورة التاسعة من «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب» 2022، أمس الأول، بخبوت الأضواء وانتشار الضباب الكثيف على منصة المهرجان الرئيسة في «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات» بالشارقة.
ومن خلف سحب الضباب، ظهر «الرجل الحديدي» (Iron Man)، البطل الخارق، ببزته المدرعة التي تخرج أشعة الليزر من كفيها، لتتعالى الصرخات والهتافات التي جسدت فرحة الزوار الصغار وسعادتهم.

  • «الرجل الحديدي» يبهر الزوار
    «الرجل الحديدي» يبهر الزوار

وتفاعل الأطفال مع البطل الخارق خلال تأديته للرقصات وأشعة الليزر الملونة تتنقل بين الضباب، في عرض بصري ضوئي أمتع ضيوف المهرجان، الذين اصطفوا لالتقاط الصور التذكارية معه بعد انتهاء العرض.
وفي كل أمسية، تحتضن ردهات المهرجان عروضاً موسيقية، وأدائية، وشخصيات ومواهب سينمائية، بالإضافة إلى عشرات الأفلام التي تعرضها صالات المهرجان للجمهور من الأعمار كافة.

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