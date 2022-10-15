عبدالله صالح: مهرجانات السينما نافذة لترسيخ الأخلاقيات
عبدالله صالح خلال جلسة «حوار مع النجوم»
15 أكتوبر 2022 17:38
الشارقة (الاتحاد) أشاد الممثل الإماراتي عبدالله صالح بـ«مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب» 2022، ودوره في تربية الأطفال والشباب وزرع الأخلاقيات الجميلة في نفوسهم، وتنمية تطلعاتهم المستقبلية، وتعزيز محبتهم للحياة والإبداع. جاء ذلك في ختام جلسات «حوار مع النجوم» ضمن فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان الذي يقام في «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات» بالشارقة، حيث تمنى أن لا ينحصر هذا النوع من المهرجانات على إمارة الشارقة، وأن تكون منتشرة في العالم العربي، لتعم الفائدة بشكل أكبر على الأجيال الشابة.
وتحدث الممثل الإماراتي عن بدايات مسيرته الفنية في الموسيقى والغناء والمسرح والتمثيل، في عام 1974، في مدرسة ابن دريد، ومسرح جمعية الفنون الشعبية، ثم تأسيس فرقة «أنغام الخليج» التي أصبحت فيما بعد «قامة الخليج»، وتجربته في التلحين والإخراج والشعر، والكتابة، والتمثيل في المسرح والتلفزيون والسينما، ومنها فيلم «بابا جعفر»، الذي يُعرض في دورة العام الجاري من المهرجان، وشارك الجمهور مواقف طريفة تعرض لها في حياته المهنية والشخصية. وحول وسائل التواصل الاجتماعي، قال صالح: «حاولت مجاراة وسائل التواصل الاجتماعي، لكنني لم أستطع، فجيلنا ليس معتاداً على التكلم مع المعجبين على مدار 24 ساعة، ولكنها وسيلة وأداة سريعة، على سبيل المثال، في الثمانينيات كنا نضع إعلانات في الصحف والشوارع لنجذب الجمهور، وابني مروان عن طريق السناب تشات تكلم مع منتج لأداء عرض في عجمان خلال دقائق، وعندما ذهبت إلى العرض تفاجأت بأن المسرح ممتلئ». ونصح الأجيال الجديدة بالتعلم من الجيل القديم، وعدم الاستعجال في طلب الشهرة، حيث ينبغي أن تكون الأعمال الأولى فرصة للتعلم، وأضاف: «في أيامنا كنا نبحث عن أي فرصة وندفع من جيوبنا، واليوم تتاح لهم الفرص، لكن بعضهم يصاب بالغرور، ونصيحتي الثانية هي القراءة والتعلم وتنمية الموهبة».